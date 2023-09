“Starfield” pode lançar mais conteúdo “ao vivo” fora de sua expansão

Betesda

Há interessante Entrevista em japonês Com a chegada de Phil Spencer do Xbox, ele foi questionado sobre todos os tipos de tópicos, incluindo Game Pass, o novo relacionamento do Xbox com a Square Enix e, claro, Starfield, o maior lançamento do ano do Xbox.

Quando questionado sobre os planos de Starfield para o futuro, Spencer disse o seguinte:

“Acreditamos que é essencial continuar atualizando o conteúdo de Starfield para manter o envolvimento com o jogo no longo prazo e incentivar assinaturas contínuas. E é exatamente isso que Todd Howard e sua equipe estão fazendo agora.

Considero esta uma resposta bastante interessante e sugere que o futuro de Starfield pode incluir outros elementos além dos que já foram estabelecidos. Aparentemente, a Bethesda já anunciou que Starfield receberá uma expansão Shattered Space, com estimativas atuais apontando para isso em algum momento no início de 2024, cerca de seis meses após o lançamento. As ferramentas de modding Creator da Bethesda também devem estar disponíveis até então.

Betesda

Eu tenho que me perguntar como seria “manter o envolvimento” com Starfield fora disso. Obviamente, a grande preocupação em lançar um jogo como Starfield no Game Pass é que os jogadores possam se inscrever no jogo e cancelá-lo depois de um mês ou mais, quando sentirem que terminaram de jogar. Então Bethesda precisa dar a eles uma razão Para continuar jogando.

Não quero dizer que Starfield se transformará em uma péssima oferta de serviços, mas devo me perguntar qual é o plano aqui. Se a expansão for lançada em seis meses, será tempo suficiente para perder assinaturas do Game Pass se as pessoas desistirem quando sentirem que dedicaram tempo suficiente ao jogo.

Eu me pego pensando…Fallout 76 está aqui. Ok, ok, espere um segundo. Não, não o lançamento do Metascore em 49, mas como ele evoluiu ao longo do tempo e criou uma pequena comunidade bacana. Desde o seu lançamento em 2018, Fallout 76 existe 16 atualizações diferentes Tamanhos diferentes, alguns enormes, outros pequenos. E eles continuam fortes, com uma nova atualização chegando a Atlantic City em dezembro próximo.

A era da crucificação

E, claro, há também No Man’s Sky, um jogo ao qual Starfield é infinitamente comparado, e por boas razões. Esse jogo foi “consertado” com mais atualizações do que posso contar neste momento e, novamente, nem todas as expansões enormes, mas atualizações de tamanhos variados com adições decentemente grandes. Houve uma atualização apenas na construção da base, por exemplo. Ou veículos terrestres. Perguntas da história. Grandes reformas da qualidade de vida e renovação dos sistemas.

A questão é… acho que há mais opções no jogo aqui do que apenas patches de correção de bugs, alguns ajustes de equilíbrio e DLC em seis meses. Acho que a Bethesda aprendeu muito com Fallout 76 em termos de como construir uma base de jogadores, e Starfield certamente tem uma base melhor do que aquela que o jogo tinha no início.

Não espero que Starfield seja parecido com o modo multijogador. Mas me pergunto se poderíamos avançar em direção a uma série de atualizações, pelo menos um pouco semelhantes às que mencionei. Não, não é um serviço completo ao vivo. Não estou falando de temporadas e passes de batalha, mas de conteúdo suficiente para fazer as pessoas voltarem e entenderem mais entre as grandes expansões (presumo que haverá mais de uma).

Talvez consigamos aqueles veículos terrestres que todos desejam. Mais peças de nave e base (acho que isso é um dado adquirido). Mais armas e armaduras. Planetas que experimentam uma vida primaveril que nunca viveram antes (estou pensando em algum tipo de evento de “caça a monstros”). Pelo menos uma certa quantidade de novas missões ou eventos “surpresa” são colocados no jogo que levam as pessoas a fazer login.

Nada disso foi falado, então obviamente não posso dizer isso Ele é Acontece, mas também me pergunto se Starfield não queria o estigma do serviço ao vivo no lançamento, e agora se eles adicionassem coisas (grátis, até mesmo expansão), isso seria um bom bônus e o principal motivo para manter os assinantes do Game Pass. sem Coisas assim, não sei como evitar que muita gente cancele o Game Pass antes da expansão, ou mesmo necessariamente volte para a expansão quando ela chegar.

Me siga No Twitter, Tópicos, YouTube, E Instagram.

Pegue meus romances de ficção científica Série Assassina de Heróis E Trilogia da Terra.