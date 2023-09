Martin Short está recebendo uma manifestação de amor de seus colegas de Hollywood após seu segmento de sucesso “Bad”.

Inscreva-se no boletim informativo gratuito da IndyArts para receber as últimas notícias e análises de entretenimento Inscreva-se para receber o boletim informativo gratuito da IndyArts



Martin Short está recebendo muito amor depois de um artigo polêmico sobre o ator.

Sexta-feira (8 de setembro), Lista Ele publicou um artigo intitulado “Por que continuamos aturando Martin Short”, que chamou de “devastadoramente sem graça”.

O escritor Dan Koese afirma: “Ao longo de sua evolução, de comediante de esquetes a estrela de cinema problemática, a apresentador de talk show fracassado por duas vezes e a homem apaixonado por cantar e dançar, torci o nariz.

“Cada vez que ele usa uma fantasia ridícula ou diz uma obscenidade ou um elogio ao público, tenho vontade de gritar para a tela: por que você está assim?”

As alegações de Kweiss atingiram um ponto sensível, com as redes sociais agora repletas de postagens explicando por que o artigo é “ruim” e “enganoso”. No momento em que este artigo foi escrito, no sábado (9 de setembro), Short era o principal trending topic no X/Twitter.

Clipes curtos de SNLseus maravilhosos papéis em sitcoms como Limite seu entusiasmo e o desenvolvimento será interrompido E Família modernabem como entrevistas de sucesso amplamente compartilhadas junto com mensagens de apoio do ator.

Ben Stiller escreveu: “Martin Short é um gênio da comédia. Fim da história” com Sucessão O ator J Smith Cameron acrescentou: “A infame vinheta de Martin é salpicada de passagens ou referências a personagens que o escritor considera perturbadores de alguma forma, mas tão divertidos que o ensaio é um dia dos namorados apesar de si mesmo.

John Cusack interrompeu: “Não sei do que as pessoas estão falando sobre Martin Short – mas a luta de boxe do senhor Rodgers é minha favorita.”

Pouco depois da publicação do artigo, Isto é Spinal Tap E Melhor chamar o Saul O ator Michael McKean escreveu: “Jay realmente revelou todo o conto de Martin, não foi?”

Short, que atualmente estrela ao lado de Steve Martin e Selena Gomez Assassinatos apenas no prédioEle se tornou famoso como comediante no final dos anos 1970.

Em 1984, ele se juntou à equipe de filmagem Sábado à noite ao vivoOnde criou os personagens Jiminy Glick e Ed Grimley.

Na mesma década, a estrela canadense, de 73 anos, fez sua estreia na Broadway e estrelou filmes como Três amigos E espaço interior. Seus outros créditos incluem o remake de 1991 de pai da noivae Tim Burton Marte ataca! (1996).

Desde 2015, ele faz turnês improvisadas com seu colaborador regular Martin e, em 2017, um especial filmado para a Netflix lhe rendeu quatro indicações ao Emmy.

Curso Assassinatos apenas no prédio, no qual interpreta o diretor da Broadway e detetive de meio período Oliver Putnam, o viu receber uma indicação ao Emmy de Melhor Ator Principal em Série de Comédia. No geral, ganhou dois prêmios Emmy e um prêmio Tony.