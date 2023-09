AMPTP diz que estúdios são aliados na busca pelo fim da greve pela diversidade

Pacific Press/LightRocket via Ge

A Motion Picture and Television Producers Alliance disse na noite de sexta-feira que os estúdios continuam alinhados e pressionou o Writers Guild of America a responder à sua última oferta.

A AMPTP estava respondendo ao apelo do WGA no início do dia para que uma ou mais de suas firmas-membro rompessem com a aliança e negociassem um acordo separado. A WGA sugeriu que alguns dos estúdios mais antigos poderiam estar dispostos a atender aos requisitos dos roteiristas.

“As empresas membros da AMPTP estão alinhadas e negociando juntas para encontrar uma solução”, afirmou o grupo de estúdios. Qualquer sugestão em contrário é falsa.

A greve da WGA começou há 130 dias e os dois lados não se encontram na sala de negociações há três semanas. Cada lado enfatizou que cabia ao outro responder.

As trocas verbais de sexta-feira à noite entre trabalhadores e gestores ocorreram depois de uma semana tensa em Hollywood, após o fim de semana do Dia do Trabalho. Muitas pessoas preocupadas com o tempo de inatividade e seus efeitos em cascata veem o final do verão como um marco psicológico.

Também tem havido um senso de urgência inconfundivelmente crescente entre centenas de criadores, escritores e produtores de séries que se comunicam sem parar via WhatsApp e outros canais privados. Não há dúvida de que os líderes do WGA – especialmente os copresidentes do comitê de negociação, Chris Keyser e David Goodman – responderam a perguntas de membros em busca de informações sobre o status das negociações contratuais. Fontes familiarizadas com a divulgação confirmam que não houve ultimatos ou ameaças de ruptura com a impressionante solidariedade organizada pela WGA West e pela WGA East desde o início da greve, em 2 de Maio. Mas com o Dia do Trabalho no final do verão, os especialistas da indústria olharam para o calendário desta semana e perceberam que a janela para concluir as complexas negociações deste ano está a diminuir à medida que as férias de outono e inverno se aproximam.

Enquanto isso, os líderes e executivos das empresas membros da AMPTP estão sentindo uma pressão crescente à medida que persistentes atrasos na produção atrapalham os planos de longo prazo para o cronograma de lançamento de 2023 e 2024. Com os executivos se reunindo novamente esta semana, após os momentos finais do verão, a perspectiva de perder todas as oportunidades de refazer uma série de TV ou filme antes do final do ano é aguda. Na sexta-feira, aumentava a conversa na indústria sobre as perspectivas de um grande player de Hollywood romper com a AMPTP para um acordo separado com a WGA, à medida que o negócio continuava estagnado.

Na sua declaração de hoje, a WGA disse que a AMPTP se recusou a desistir da sua oferta de 11 de agosto. A AMPTP disse que o sindicato ainda não respondeu sobre várias questões e disse que o sindicato “permaneceu firme” no seu pedido de pessoal mínimo obrigatório em programas de televisão.

“A WGA obteve ganhos significativos para os seus membros durante este processo de negociação e tem a capacidade de levar estas negociações adiante, respondendo às últimas submissões da AMPTP sobre questões-chave”, disse a aliança de estúdios.

A AMPTP também estabeleceu um calendário detalhado para as negociações. A última entrada indica que, em 18 de agosto, o WGA indicou que responderia na semana seguinte, mas ainda não o fez.

Em 22 de agosto, os principais líderes sindicais se reuniram com quatro importantes líderes de estúdios: Bob Iger, da Disney, Ted Sarandos, da Netflix, e David Zaslav, da Warner Bros. Discovery e Donna Langley da NBCUniversal. Mais tarde, o sindicato descreveu a reunião como uma “palestra” de duas horas e instou-os a aceitar a oferta apresentada.

Aqui está a declaração AMPTP completa:

As empresas associadas da AMPTP são aliadas e negociam juntas para chegar a uma solução. Qualquer sugestão em contrário é falsa.

Cada empresa membro da AMPTP deseja um acordo justo para escritores e atores e o fim das greves, que afetam não apenas nossos colegas escritores e atores, mas milhares de outras pessoas em toda a indústria.

É por isso que a AMPTP apresenta frequentemente propostas abordando as principais prioridades do WGA, incluindo a última rodada de propostas de 17 a 18 de agosto. [See below] Estamos próximos de muitas questões, uma das quais é a inteligência artificial. Nossa proposta de IA forneceu garantias claras de que o uso da IA ​​não afetaria os salários, o crédito ou os direitos separados dos redatores. Pedimos ao WGA que identificasse quaisquer lacunas restantes na oferta de IA e eles não responderam.

Sobre a importante questão do pessoal obrigatório, o WGA manteve-se firme na sua posição original, excepto por uma modesta mudança na sua posição sobre o pessoal nas salas de desenvolvimento.

O WGA obteve ganhos significativos para os seus membros durante este processo de negociação e tem a capacidade de fazer avançar estas negociações respondendo às últimas submissões do AMPTP sobre questões-chave.

A AMPTP, incluindo todas as suas empresas membros, continua ansiosa por encontrar uma solução.

Cronograma de propostas

14 de abril de 2023: A AMPTP apresentou ao WGA sua Proposta de Pacote Abrangente, um documento de 31 páginas.

26 de abril de 2023: A AMPTP apresentou ao WGA sua Proposta de Pacote Abrangente revisada, um documento de 40 páginas.

30 de abril de 2023: A AMPTP apresentou ao WGA sua Segunda Proposta de Pacote Abrangente Revisada, um documento de 41 páginas que abordava todos os itens em negociações.

11 de agosto de 2023: A AMPTP apresentou ao WGA sua Terceira Proposta de Pacote Abrangente Revisada, um documento de 69 páginas que abordava todos os itens em negociações.

15 de agosto de 2023: WGA responde com um documento de 4 páginas com ações limitadas em algumas áreas.

16 de agosto de 2023: A WGA apresentou detalhes de sua proposta escrita revisada sobre inteligência artificial

17 de agosto de 2023: A AMPTP apresentou ao WGA uma contraproposta revisada para IA, que se concentrava nas principais preocupações expressas pelo WGA durante o debate do dia anterior.

18 de agosto de 2023: AMPTP oferece mais concessões à resposta do WGA em 15 de agosto. A WGA indicou que responderia na semana seguinte. A AMPTP não teve notícias do sindicato desde então.