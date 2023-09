A esposa de Jimmy Buffett, Jen Slugful, agradece aos fãs e aos médicos pelo apoio – Billboard

Amy Sussman/Getty Images

Jane Slagsvall, esposa de Jimmy Buffett, compartilhou uma mensagem no sábado (9 de setembro) repleta de gratidão por aqueles que cercaram a dupla e demonstraram apoio ao longo da doença e carreira de Buffett. O cantor e compositor de “Margaritaville” morreu aos 76 anos em sua casa em Sag Harbor, em Long Island, Nova York, em 1º de setembro, de câncer de pele.

Explora Explora Assista aos vídeos, gráficos e notícias mais recentes Assista aos vídeos, gráficos e notícias mais recentes

“Jimmy Was Love”, escreveu ela, em homenagem a seu falecido marido. “Cada célula de seu corpo estava cheia de alegria. Ele sorria o tempo todo, mesmo quando estava gravemente doente. Seu senso de humor nunca vacilou. Jimmy sempre foi o otimista, sempre brilhante e sempre nos fazendo rir.”

A nota do Slagsvol foi publicada em Site oficial de BuffettJunto com duas fotos pessoais do casal, que se casou em 1977 e tem três filhos juntos.

“Como Jimmy disse há alguns meses: ‘Envelhecer não é para maricas’.” Os últimos anos têm sido um desafio inimaginável para Jimmy e eu, e certamente não somos maricas. Uma coisa que conhecemos e experimentamos, em cada momento difícil, é se sentir apoiado. Por todas as pessoas em nossas vidas. Onde quer que fossemos, em arenas, em eventos e até em hospitais, estávamos cercados de amor. “Há todo um mundo de pessoas a quem quero agradecer pela incrível gentileza que você nos mostrou”, escreveu ela.

“Desde aqueles primeiros dias e ao longo das décadas, os fãs de Jimmy se tornaram uma grande e barulhenta família”, disse Slagsvoll. “Obrigado por criar a comunidade mais alegre do mundo. O sorriso que Jimmy deu a você no palco tocou sua alma. Acho que é por isso que ele adorou se apresentar. Ele ficou muito grato pela comunidade que você construiu ao seu redor. Sua compaixão e o apoio inspira e conforta a mim e à minha família.”

Conhecido por seus fãs extremamente apaixonados, conhecidos como “Parrotheads”, Buffett teve 13 singles na Billboard Hot 100, incluindo sete Top 40 e um Top 10, e 40 entradas na Billboard 200 para álbuns ao longo de sua carreira.

“Para as equipes de médicos, enfermeiros, trabalhadores de lares de idosos e cuidadores, sua compaixão tem sido avassaladora da melhor maneira possível”, escreveu Slagsvall sobre os cuidados recebidos por Buffett, que lutou contra o câncer de células de Merkel durante quatro anos. “Jamie ouviu tudo o que você disse e seguiu todos os comandos. Você deu-lhe esperança, mesmo nos momentos mais desesperadores. Agradeço sua persistência em buscar as melhores soluções em todas as fases de sua doença. Você foi honesto, corajoso e solidário . Você nos mostrou tanta dignidade e bondade.” “Não poderia ter pedido uma equipe de profissionais melhor.”

Ela continuou agradecendo às pessoas que trabalharam com Buffett: “Sabemos que nos cercamos das pessoas melhores, mais honradas e generosas e sabemos o quão afortunados fomos todos esses anos”, diz a carta. Leia – e os amigos “generosos, generosos e gentis” do marido. “Jimmy brilhava ao contar histórias durante longos jantares enquanto as cigarras cantavam”, ela lembrou. “Ele adorava ter seu lugar na cabeceira da mesa, cuidando das pessoas que ele amava. Ela criou um microclima de camaradagem que nos cercou como o sol. Ela nos deu esperança. Parecia uma celebração, mesmo quando as coisas estavam sombrias. Slagsvol também disse que amava sua família.

Uma das últimas músicas que Jimmy gravou foi “Bubbles Up”. “Apenas saiba que você é amado, há luz lá em cima e a alegria é sempre suficiente”, ele canta. Bolhas aumentam. Jimmy sabia que era amado. Escrevi até o fim, em busca da luz.

“Bubbles Up” está no álbum póstumo de Buffett. Tensão igual em todas as peçasque será lançado em 3 de novembro.

Leia “Uma Carta de Jane” na íntegra No site de Buffett aqui.