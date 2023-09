Mais greves do UAW podem estar chegando. Por que isso pode não acabar logo.

tamanho da fonte





O sindicato United Auto Workers disse que não foram feitos progressos suficientes nas negociações trabalhistas com a Ford, General Motors e General Motors.

Stellantis

,

Ela está pronta para nomear mais gols na sexta-feira, como fez na semana passada.

O presidente do UAW, Sean Fine, está programado para anunciar outras medidas na sexta-feira às 10h ET, como “metas para novas greves contra empresas que impeçam progressos significativos”, disse um porta-voz do sindicato na quarta-feira.

“O UAW estabeleceu um novo prazo até às 12h00 horário do leste dos EUA do dia 29 de setembro para chegar a acordos com as montadoras”, disse o porta-voz.

Os investidores não deveriam ficar surpresos com tudo isso. Esta greve provavelmente não terminará dentro de semanas.

Fine anunciou na sexta-feira passada que os trabalhadores do UAW sairiam de 38 instalações de peças e distribuição em ambos

Motores Gerais



(símbolo: GM) e

Stellantis



(STLA).

motor ford



(F) foi salvo devido ao avanço nas negociações com aquela empresa.

As instalações de peças e distribuição foram uma surpresa para Wall Street, que esperava medidas contra mais fábricas de montagem. A greve do UAW começou em 15 de setembro em uma fábrica de montagem de cada uma das montadoras Detroit-Three.

Os locais das greves podem servir como medida do progresso das negociações trabalhistas. Por exemplo, se um sindicato entrar em greve em fábricas que fabricam picapes, como o complexo da Ford em Kansas City, isso é um sinal de que o sindicato está tentando infligir mais sofrimento às montadoras. Os caminhões geram enormes lucros para as três empresas.

Se a Ford for incluída em quaisquer alvos adicionais de greve esta semana, poderá ser uma indicação de que o sindicato estava insatisfeito com a decisão da empresa de interromper o desenvolvimento de uma instalação de produção de baterias em Michigan. Ford disse que há muitos motivos para interromper as obras, sem dar detalhes. Alguns motivos podem incluir a expressão de preocupação do governo federal com a empresa chinesa da qual a Ford está licenciando tecnologia de bateria. Este é o maior fabricante de baterias do mundo,

Amperex Tecnologia Contemporânea Co., Ltd



(300750.China), comumente conhecido como CATL. A procura mais fraca do que o esperado pelos veículos eléctricos da Ford também poderá desempenhar um papel, tal como a estrutura de custos da fábrica, que provavelmente será um alvo dos esforços de sindicalização do UAW.

Ford, GM e Stellantis não responderam imediatamente a um pedido de comentários na quarta-feira.

O UAW está em greve há pouco menos de duas semanas, mas os analistas não esperam uma resolução rápida. Num relatório recente, Colin Langan, analista do Wells Fargo, observou que 45 dias é uma possibilidade. O UAW entrou em greve contra a GM por 40 dias em 2019.

Essa greve custou mais caro tanto para a empresa quanto para o sindicato. O UAW entrou em greve contra toda a empresa, com estimativas de 40 mil ou 50 mil trabalhadores. Isto pressionou o fundo de greve do UAW.

Neste momento, com menos de 20.000 trabalhadores em greve, deverá haver menos pressão financeira sobre os estimados 140.000 a 150.000 sindicalistas em Detroit 3. Isto também limita os danos aos fabricantes de automóveis. A greve de 2019 custou à GM cerca de US$ 3,6 bilhões em lucros cessantes. Com a produção continuando e menos trabalhadores ausentes, este número permanece muito mais baixo neste momento de 2023.

Existem outras razões pelas quais os investidores não devem esperar uma solução rápida. A primeira é que ambos os lados têm grandes pontos de discórdia. O sindicato quer aumentar significativamente os salários, em parte para compensar concessões anteriores feitas durante tempos difíceis no sector automóvel. Não se esqueça que a General Motors declarou falência durante a crise financeira de 2008-2009. Ao mesmo tempo, as empresas estão preocupadas em competir com empresas de EV não sindicalizadas, por exemplo

Tesla



(TSLA), à medida que a penetração de veículos elétricos aumenta nas vendas de carros novos. É um momento muito mais complicado para a indústria e nenhuma das partes deverá ceder rapidamente às suas principais exigências.

Outra razão pela qual uma greve pode durar um pouco mais é a natureza humana: não faz sentido fazer greve durante vários dias, dada a importância das reivindicações dos trabalhadores. Também não parece realista que as duas partes consigam em breve colmatar o aparentemente grande fosso negocial.

As ações da Ford e da General Motors caíram cerca de 17% e 16%, respetivamente, desde o início de julho, quando as questões laborais ganharam destaque. o



Standard & Poor’s 500

Caiu cerca de 2% no mesmo período.

As ações da Stellantis subiram cerca de 7%, mas os negócios da Stellantis são mais globais do que a GM ou a Ford. Esta é uma das razões pelas quais as suas ações não são negociadas em linha com as das outras duas montadoras. Suas ações também são mais baratas, sendo negociadas a menos de 4 vezes o lucro estimado para 2024. As ações da GM e da Ford são negociadas a menos de 5 vezes e 7 vezes menos, respectivamente.

As três ações não alcançaram nada significativo nos últimos dias enquanto as negociações esquentavam. Os investidores provavelmente esperarão para ver o que acontece a seguir.

Escreva para Al Root em allen.root@dowjones.com