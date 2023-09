As ações da Tesla estão caindo. As entregas do terceiro trimestre não são o seu maior problema.

tamanho da fonte





Os analistas estão se concentrando nas entregas da Tesla no terceiro trimestre, reduzindo as estimativas. Isso preocupa os investidores. No entanto, ambos os grupos podem querer olhar um pouco mais adiante porque as perspectivas para 2024 podem deteriorar-se.

Na quarta-feira, o analista do Deutsche Bank, Emanuel Rosner, manteve sua classificação de compra

ação (ticker: TSLA), mas reduziu seu preço-alvo de US$ 300 para US$ 285. Muitos de seus pares estavam preocupados com o fracasso nas entregas no terceiro trimestre. No entanto, houve uma preocupação maior que o levou a reduzir o seu preço-alvo.

“As entregas e produção da Tesla no terceiro trimestre de 2023 podem não atender às expectativas de Street, mas o mais importante é que vemos um risco negativo significativo para o consenso de 2024 devido ao crescimento limitado do volume no próximo ano”, escreveu Rosner.

Sua estimativa para entregas no terceiro trimestre é agora de 440 mil unidades, abaixo das 455 mil unidades. Isso é mais radical do que a nova estimativa de consenso de 462.000 unidades, abaixo das 473.000 unidades de algumas semanas atrás, de acordo com a FactSet.

As estimativas de entrega da Tesla são reduzidas no final da maioria dos trimestres, mas estas reduções no terceiro trimestre são maiores do que no passado. O tempo de inatividade planejado da fábrica para troca de ferramentas do Modelo 3 atualizado é o principal motivo citado por Rosner e outros analistas para todos os cortes recentes.

Claro, um trimestre fraco é importante, mas o maior problema é a procura em 2024.

“Tesla observou recentemente em nosso site [Munich auto show] Reuniões de investidores informam que não planeja mais expandir a produção nas fábricas de Austin e Berlim para 10.000 por semana, fornecendo apenas volume adicional dessas duas fábricas no próximo ano, além de uma contribuição mínima do Cybertruck com um aumento mais lento e complexo do veículo, ” Rosner escreveu. “Nosso cenário base agora é “A Tesla pretende cerca de 2,1 milhões de entregas no próximo ano, contra o consenso atual de 2,3 milhões de unidades.”

O corte de Rosner equivale a cerca de 9% em relação às estimativas anteriores para 2024. Exceto o seu corte, a estimativa de consenso de Wall Street para 2024 quase não se alterou, caindo cerca de 40.000 unidades, ou 2%, nas últimas semanas.

Estimativas baixas, fraco crescimento da produção e fracas entregas do Cybertruck em 2024 não são o que os investidores querem ouvir. O objetivo da Tesla é aumentar o volume de produção em 50% ao ano, em média, nos próximos anos. O crescimento no próximo ano será inferior a 20%, atingindo 2,1 milhões de unidades. As entregas deverão atingir aproximadamente 1,8 milhão de unidades até 2023, um aumento de aproximadamente 40% em relação a 2022.

“Pelo lado positivo, como a empresa não está tentando aumentar o volume, provavelmente haverá menos pressão sobre os preços no próximo ano”, acrescentou Rosner.

A Tesla cortou agressivamente os preços no início de 2023, em parte para impulsionar o crescimento da demanda, de acordo com o CEO Elon Musk. Os investidores querem ver os preços se estabilizarem. Eles também gostariam de ver a demanda por veículos elétricos Tesla aumentar.

Rosner ainda está avaliando se deve comprar as ações. Rosner disse que vê 2024 como um risco para as ações, mas “no longo prazo, o carro da próxima geração é uma virada de jogo para a indústria”. BarãoAcrescentando que é muito importante que a próxima geração de automóveis de baixo custo chegue ao mercado em 2025.

Os investidores normalmente pensam no carro da próxima geração como um Modelo 3 ou Y menor e referem-se a ele como Modelo 2, embora não haja um nome oficial. O Modelo 2 deve abrir mais o mercado automotivo para a Tesla e ser uma plataforma de veículos que pode vender milhões de carros por ano.

No geral, cerca de 41% dos analistas cobriram o preço das ações comprando-as. Taxa média de classificação de compra para ações em



Standard & Poor’s 500

Cerca de 55%. Há um ano, o índice médio de classificação de compra era de cerca de 64%. Os cortes de preços e as taxas de juros mais altas minaram o entusiasmo dos analistas pelas ações da Telsa.

O preço-alvo médio do analista é de cerca de US$ 258 para as ações da Tesla. Há um ano, o preço era de cerca de US$ 318.

As ações da Tesla fecharam em queda de 0,8%, a US$ 242 por ação



Standard & Poor’s 500

Acabamento plano e



Composto Nasdaq

Aumentou 0,2%.

No início das negociações na quarta-feira, as ações da Tesla subiram cerca de 98% no acumulado do ano, mas caíram cerca de 13% nos últimos 12 meses. Standard & Poor’s 500 e



Composto Nasdaq

Eles aumentaram cerca de 17% e 21%, respectivamente, nos últimos doze meses.

