China Evergrande suspende negociações em meio a novas turbulências no mercado imobiliário

Quando enfrentou uma crise de tesouraria, há dois anos, a Evergrande recorreu aos seus funcionários, o que levou muitos a emprestar-lhe dinheiro através da sua unidade de gestão de fortunas. As autoridades da cidade de Shenzhen, no sul da China, afirmaram este mês que detiveram alguns funcionários da unidade de gestão de fortunas.

Evergrande confirmou as detenções sem fornecer quaisquer detalhes, acrescentando um novo enigma a uma empresa que nunca esteve particularmente interessada em manter os seus investidores informados. A empresa cancelou então reuniões importantes para finalizar o plano de reestruturação, culpou a deterioração das vendas e disse que não poderia emitir nova dívida como parte do plano de reestruturação devido a uma investigação sobre o seu negócio principal, cujas ações são negociadas no continente.

Os investidores deixados no escuro por Evergrande agarraram-se às reportagens da mídia nos últimos dias. A mídia chinesa informou na segunda-feira Caixin Foi relatado que as autoridades detiveram Xia Haijun, o ex-CEO da Evergrande, e Pan Darong, o ex-CFO. Os dois ex-executivos da Evergrande renunciaram no ano passado devido ao seu envolvimento em um plano para desviar US$ 2 bilhões de uma subsidiária para os cofres da principal holding da Evergrande.

Então na quarta-feira Bloomberg Notícias relataram que o Sr. Hui, o presidente do conselho que também foi o fundador da Evergrande, foi levado pela polícia e estava sob vigilância residencial. A empresa não confirmou a prisão do Sr. Pan e do Sr.

À medida que as negociações sobre o reembolso aos credores estrangeiros de empresas como a Evergrande vacilam e os credores se tornam mais pessimistas, uma importante fonte de financiamento para as empresas chinesas está a secar.