Magnus Carlsen mantém o título depois de vencer uma partida desequilibrada

A análise completa do jogo será publicada em breve em nosso site de notícias. O jogo será explicado 9 Pelo ex-campeão mundial da FIDE Rustam Kasemdzhanov!

Como os fãs da história do xadrez bem sabem, o campeão mundial em cada momento não é necessariamente o jogador mais forte do mundo naquele momento específico. Hoje em dia, já há muito tempo, não há dúvidas de quem é o jogador mais forte do mundo, mas ainda gostamos da ideia de ver Magnus Carlsen assumir a desafiadora tarefa de defender o título contra um adversário digno de todos. dois anos ou mais.

Uma das maiores partidas da nossa história de jogo, Carlsen venceu seu quinto jogo consecutivo no Campeonato Mundial (dois em playoffs rápidos) logo após completar 31 anos. O cara de Tonsberg provou uma e outra vez que ele é o melhor absoluto, e não podemos deixar de esperar e ver como a versão norueguesa mais madura lida com as gerações mais jovens – nomeadamente Alireza Firouzja, Andrej Espenko e outros.

O campeão mundial foi questionado sobre Firuze na coletiva de imprensa, e ele respondeu com veemência sobre o mais recente desempenho do jovem:

Fiquei realmente impressionado com seu desempenho em Grand Swiss e em Campeonato Europeu de EquipesEu diria que isso me motivou mais do que qualquer outra coisa.

A bem-sucedida defesa do quarto título mundial de Carlsen foi um tanto estranha em comparação com as partidas anteriores. O mais novo candidato, Ian Nepomnyachchi, conduziu as suas primeiras cinco lutas em grande estilo, mostrando uma excelente preparação e mantendo o empate com o número um do mundo – que aliás ganhou muita experiência em situações semelhantes.

Então veio o jogo 6, A virada no confronto. Em uma maratona que será analisada continuamente em um futuro próximo, Carlsen assumiu a liderança após uma luta na montanha-russa. A partida durou quase 8 horas e, em retrospectiva, teve um grande impacto na forma psicológica de Nebo. O que se seguiu foi um desastre para o russo, que perdeu três partidas depois de se atrapalhar terrivelmente com truques táticos simples – especialmente para jogadores do mais alto calibre.

É difícil encontrar um exemplo na história recente para comparar tal colapso. Talvez o cenário mais semelhante tenha sido visto em Campeonato mundial 1995, quando Vichy Anand perdeu quatro partidas em cinco tentativas depois de entrar no placar contra Garry Kasparov na 9ª partida.

Victorious (tradução) – Magnus Carlsen | Foto: Eric Rosen

A Carlsen séria faz o trabalho

É realmente incrível ver a evolução da Carlsen ao longo dos anos. no decorrer Conferência de imprensa após a partidaO norueguês mencionou repetidamente o nível de seriedade com que encarou a partida – fato que ficou visível para o público durante todo o confronto. O tranquilo campeão em título usou uma abordagem mais conservadora com as peças pretas do que nas partidas anteriores e nunca pareceu perder o foco, mesmo quando as coisas estavam claramente favoráveis ​​para ele.

Como Judith Polgar relatou durante o webcast do comentário, ainda não vimos até onde o campeão pode ir em termos de vantagem competitiva. O húngaro enfatizou a capacidade de Carlsen de melhorar e se adaptar às novas condições.

Claro, depois de Carlsen ter conquistado o campeonato mundial cinco vezes, o debate continua sobre quem é o melhor jogador de todos os tempos, já que o norueguês chega perto do recorde de Kasparov de sete vitórias em partidas semelhantes. A resposta de Carlsen quando questionada sobre esta discussão foi enfática:

Ainda não terminei minha carreira.

Carlsen, um grande fã de esportes, compartilhou uma foto O falecido Kobe Bryant Comemorando o quinto título da NBA logo após vencer o jogo

O trabalho necessário para vencer uma partida de xadrez por um título mais alto não é feito por uma pessoa. Tanto Carlsen quanto Nybo agradeceram a equipe de analistas e assistentes pelo trabalho realizado durante a partida, com o principal assessor do campeão mundial Peter Hein Nielsen logo após compartilhar a programação dos segundos inteiros no Twitter que ‘ganhou’ o lado teórico da luta.

Além de Heine Nielsen, Equipe incluída Laurent Fresenyi (França), Jan Gustafsson (Alemanha), Jordan van Forest (Holanda) e Daniel Dubov (Rússia).

A esposa de Heine Nielsen, Viktorija Cmilyte, parabenizou Carlsen, assim como seu marido, que está do lado vencedor em uma partida do campeonato mundial pela incrível oitava vez!

“Ele só quer perder”

Pela terceira vez em cerca de uma semana, a partida foi decidida por um erro fatal. Nybo estava certamente fora do caminho após a derrota agonizante no sexto jogo, desperdiçando três pontos no evento mais importante de sua carreira ao cometer faltas que dificilmente aparecerão duas vezes no evento da Liga de Elite.

A partir de uma estreia italiana, Carlsen manteve as coisas sob controle e criou questões difíceis o suficiente para seu oponente reivindicar a vitória se as coisas dessem errado para o russo – como tinha acontecido duas vezes antes na partida. Essa abordagem funcionou maravilhosamente bem, com Nybo errando pesadamente na etapa 23.

23 / g 3, jogado após uma reflexão de 9 minutos, mostra que o oponente julgou terrivelmente mal a sequência de rebatidas mais influente na situação. O comentarista Anish Giri rapidamente avaliou a situação como uma sabotagem subconsciente de Nebo, que simplesmente queria encerrar a partida. Apontando a probabilidade de um jogador do calibre do oponente cometer tal erro, Jerry afirmou:

Ele só quer perder.

Carlsen não demorou muito para mostrar a refutação, começando com 23 … dxe3 24.gxf4 Qxg4 + 25.Rf1 Qh3 + 26.Dg1 Cf5

O salto do jóquei para f5 não foi a continuação mais precisa, pois 26 … exf2 + levou à posição de vitória facilmente. No entanto, a escolha de Carlsen ainda foi uma vencedora. Os contendores acabaram entrando em um jogo final de torre, o que sempre foi uma vitória clara para as pretas, embora o campeão nem sempre encontrasse o caminho mais rápido para a vitória.

Mantendo seu estilo de jogo durante a partida, Carlsen nunca perdeu o foco e mostrou bons nervos até vencer suas 49 jogadas. A estrela de 31 anos conseguiu seu quinto título de campeonato mundial de xadrez de sua ilustre carreira!

Ian Nepomnyachchi demite-se do jogo do Campeonato do Mundo com um sorriso | Foto: Nikki Riga

Todos os jogos

