Madeira, Portugal, é um dos destinos de reforma mais acessíveis e populares da Europa

Madeira, Portugal – 22 de setembro de 2023 – O CEO da Exclusive Homes Madeira, Andre Kummer, fala sobre retiros insulares deslumbrantes e acessíveis e o lar perfeito para nómadas digitais. Encontre esta agência imobiliária online em sua cidade natal https://exclusivehomesmadeira.info/.

“A Madeira é um dos lugares mais bonitos do mundo”, afirma Andre Gummer, CEO da Exclusive Homes Madeira, a principal corretora imobiliária de luxo da ilha, e residente na Madeira. “O que a maioria das pessoas não percebe é que a vida aqui é muito barato. Embora não seja difícil superar os preços em São Francisco, Londres ou Nova York, esta ilha paradisíaca oferece muitas casas por menos do que as casas no interior da Inglaterra ou nos subúrbios americanos.

André Gummer, sócio-gerente da Exclusive Homes Madeira, afirma que as casas variam entre 135 mil euros e villas deslumbrantes à beira-mar por 1.300 mil euros.

O clima na ilha é muito confortável, com temperaturas amenas no inverno e brisa marítima constante para mantê-lo fresco mesmo no meio do verão.

“Muitos estrangeiros, especialmente alemães, vêm para cá porque é possível ter um estilo de vida subtropical confortável com cada pensão”, disse Kummer. “A ilha oferece todas as comodidades que você esperaria de uma cidade moderna, sem trânsito intenso ou multidões.”

Os nómadas digitais – trabalhadores de todo o mundo que encurtaram os seus dias de trabalho e se libertaram para viajar – adoram a ilha. A Madeira é a casa ideal para quem não precisa de “deslocar-se para o escritório”, pois oferece Internet de fibra de alta velocidade, electricidade fiável e serviços de telefonia móvel baratos.

Kummer conta a história de um jovem casal alemão que se mudou recentemente para a Madeira. “Eles nos contataram de Munique. Ambos trabalham on-line. Ele é escritor e comerciante online.

“Eles procuravam um lugar onde pudessem desfrutar do sol, da areia e de longas caminhadas sem gastar muito nas economias ou pagar uma quantia exorbitante pela casa. Encontramos uma casinha ótima com tudo o que precisavam, a poucos passos do mar e do bairro comercial. Não tenho certeza se eles poderiam estar mais felizes”, disse ela.

“Adoro ajudar as pessoas a encontrar vida na Madeira”, disse Kummer. “Não sei dizer quantas vezes meus clientes choraram quando encontraram um lugar acolhedor e acessível, com clima excepcional e pessoas maravilhosas.”

Casas exclusivas na Madeira podem ser encontradas online https://exclusivehomesmadeira.info/.

Sobre Exclusive Homes Madeira

Exclusive Homes Madeira oferece uma variedade de propriedades imobiliárias, incluindo propriedades residenciais e comerciais, que vão desde belas casas isoladas, vilas luxuosas, propriedades de investimento rentáveis ​​até terrenos para construção lindamente situados.

A Exclusive Homes Madeira acredita que tudo se resume à localização. Quer procure uma vida urbana ou uma vida isolada no campo, com vista para o mar ou para a montanha ou ambos, têm a localização perfeita devido ao seu profundo conhecimento da zona.

Comunicação midiática

Nome da empresa: Casas Exclusivas Madeira

Pessoa de contato: André Kummer

E-mail: Enviar um email

Telefone: +351 960 312 956

País: Portugal

Local na rede Internet: https://exclusivehomesmadeira.info/

