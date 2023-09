Portugal tem de construir uma base – Capitão Appleton

Toulouse, França (Reuters) – Foi negada a Portugal o que poderia ter sido sua primeira vitória em uma Copa do Mundo, depois de ter sido negada sua primeira vitória em uma Copa do Mundo no empate de 18 a 18 do Grupo C com a Geórgia, no sábado, mas o capitão Thomas Appleton acredita que eles podem aproveitar o resultado. o futuro.

Vencendo por 18 a 13 faltando dois minutos para o fim, o meio-scrum substituto Pedro Lucas sofreu um pênalti desnecessário para permitir que a Geórgia empatasse, antes que o português Nuno Sosa Guedez perdesse um chute na última jogada do jogo.

“Obviamente estamos felizes com o resultado, mas não satisfeitos com o desempenho”, disse Appleton aos repórteres. “Mas penso que construímos uma plataforma para o futuro, especialmente na próxima semana (quando Portugal defronta a Austrália).

“Cometemos muitos erros, tivemos muitas chances de vencer o jogo, só precisamos trabalhar um pouco mais.”

Portugal está no seu primeiro Campeonato do Mundo desde 2007, e no segundo no geral, e Appleton espera que jogos divertidos como este inspirem uma nova geração a ir ao Oval num país onde o futebol está no auge.

“Queremos que as crianças comecem a jogar rúgbi e tenham um time que possam imitar. Queremos construir um grande time e ser o número um do mundo nos próximos anos”, disse ele.

O meio-scrum Samuel Marquez acertou um pênalti no último chute do jogo contra os EUA para mandar seu time para a França.

“Sim, eu queria que fosse igual ao que aconteceu em Dubai”, disse ele. “Mas no primeiro tempo (desempenho), o resultado é bom para nós.”

Portugal perdia por 13-0 depois de meia hora, mas liderava por 18-13 nos dois minutos finais, permitindo o empate da Geórgia.

“O primeiro tempo foi muito ruim”, disse Lagisket. “Cometemos erros no alinhamento lateral e não fomos disciplinados. Tivemos sorte no intervalo, eles estavam liderando por oito pontos e ainda estamos nisso.

“Não podemos ter uma parte ruim como essa, vamos jogar rugby. Seja você mesmo.” Reuters