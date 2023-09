Raffaele Storti Portugal v Georgia RWC 2023 – Alamy.jpg Crédito: Alamy

Geórgia e Portugal não puderam ser separados no Stade de Toulouse, no sábado, quando o confronto da Copa do Mundo de Rúgbi terminou com um empate emocionante de 18 a 18.

Num encontro fascinante, Portugal iniciou uma recuperação impressionante de 13-0, ao liderar por 18-13, antes de Dengisi Zamdaratze marcar um try nos momentos finais do jogo para garantir o empate de Lelos.

Akaki Tabutchatze também marcou um try para a Geórgia, enquanto Dedo Abjantadze marcou dois pênaltis e uma conversão.

Rafael Storti foi o herói de Portugal ao marcar várias tentativas e os outros pontos vieram através da chuteira de Samuel Márquez, que venceu com dois pênaltis e uma conversão.

Lelos fez um início brilhante e abriu o placar aos 90 segundos, quando David Niniashvili quebrou a linha dentro dos 22 de Portugal, antes de Tabutsadze dar uma descarga brilhante para cabecear para uma tentativa.

Os 20 minutos seguintes foram muito disputados, mas um pênalti de Abjantadze aos 16 minutos deu ao seu time uma vantagem de 10-0, e logo depois Kela Abrasitse cruzou a cal, apenas para ter seu remate negado ao ser derrubado. Na construção.

Apesar de anular o resultado, a Geórgia ainda manteve vantagem sobre o adversário e acampou durante muito tempo no meio-campo de Portugal.

Aos 32 minutos, Abjandatze ampliou a vantagem da Geórgia com mais uma cesta de três pontos no chute, depois que Pedro Bettencourt foi lançado para uma pausa na defesa, antes de Oz Lobos abrir a conta com um belo tento de Storti.

Portugal assumiu o comando desde o recomeço – após grande penalidade de Abjantadze – e a bola foi desviada para Storti, que driblou dois defesas a cerca de 10 metros do meio-campo da Geórgia.

Márquez acertou na trave com o seu remate de conversão, mas, apesar do revés, Portugal levantou o rabo na fase final da primeira parte.

No entanto, eles sofreram um revés pouco antes do intervalo, quando Francisco Fernandez recebeu um cartão amarelo por uma entrada sem armas em Shalva Mamukashvili, e as equipes trocaram de lado com Lelos liderando por 13-5.

Apesar da desvantagem numérica, Oz Lobos manteve a vantagem nos primeiros momentos do segundo tempo e, aos 48 minutos, Márquez reduziu a desvantagem para cinco pontos com um pênalti, depois que Vladimir Sachanitse foi penalizado por uma entrada alta sobre Geronimo Portela.

Portugal continuou a dominar.

Assim, ele recebeu um passe interno de Portela e partiu em uma corrida em arco antes de cruzar a cal. Márquez acrescentou os extras, o que significou que Portugal estava 18-13 a seu favor.

Lelos tentou desesperadamente empatar no último quarto, mas uma combinação de erros e a defesa portuguesa os mantiveram afastados por longos períodos, até que Zamdaratze cabeceou para casa com sua cesta de cinco pontos após um lançamento lateral no interior de Portugal. 22 aos 79 minutos.

Luka Matkawa alinhou um try convertido que teria selado a vitória de Lelos, mas seu remate foi desviado na trave.

Oz Lobos recebeu um pênalti no final do jogo, depois que um dos jogadores da Geórgia pegou a bola, mas o chute de Nuno Souza Guedez errou o alvo.

Isso significou que as equipas que negaram a Portugal a primeira vitória no Campeonato do Mundo de Rugby tiveram de se contentar com o empate.

Equipes

Geórgia: 15 David Niniashvili, 14 Akagi Tabutsadze, 13 Giorgi Kvezaladze, 12 Merab Sharigadze (C), 11 Alexander Todua, 10 Tedo Abjandatze, 9 Kela Abrasitse, 8 Beka Korgadze, 7 Beka Niadze, 6 Zala Sakinetse. , 2 Shalva Mamukashvili, 1 Mikhail Naryashvili

Substituições: 16 Tengizi Zamtaradze, 17 Guram Gogichashvili, 18 Guram Papidze, 19 Nodar Cheishvili, 20 Giorgi Tsutskiridze, 21 Vasil Lobzhanidze, 22 Luka Matkava, 23 Demur Tapladze

Portugal: 15 Nuno Sousa Guedes, 14 Raffaele Storti, 13 Pedro Bettencourt, 12 Tomás Appleton (c), 11 Rodrigo Marta, 10 Jerónimo Portela, 9 Samuel Marques, 8 Rafael Simões, 7 Nicolas Joãséra 5, Cóate Madeira, 3 Diogo Hasse Ferreira, 2 Mike Dodger, 1 Francisco Fernández

Substituições: 16 David Costa, 17 Lionel Cambergue, 18 Anthony Alves, 19 Martim Belo, 20 David Wallis, 21 Thibaut de Freitas, 22 Pedro Lucas, 23 Manuel Cardoso Pinto

Juiz: Paulo Williams (Nova Zelândia)

Árbitros Assistentes: Matthew Carle (Inglaterra), Chris Busby (Irlanda)

Oficial de jogo de TV: Joy Neville (Irlanda)

