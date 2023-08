Lituânia fecha duas passagens de fronteira com a Bielorrússia

VILNIUS (Reuters) – O governo da Lituânia disse nesta quarta-feira que decidiu fechar dois dos seis pontos de passagem de fronteira do país com a Bielo-Rússia devido a “circunstâncias geopolíticas”, semanas depois de mercenários russos do Grupo Wagner buscarem refúgio no país.

O governo não esclareceu as circunstâncias nem as ameaças em seus motivos para fechar as travessias das vilas desde sexta-feira, por não serem utilizadas por veículos comerciais.

Nas últimas semanas, as autoridades lituanas desencorajaram seus cidadãos de viajar para a Bielo-Rússia, um aliado próximo da Rússia, colocando cartazes na fronteira dizendo: “Não arrisque sua segurança – não viaje para a Bielo-Rússia. Você pode não conseguir retornar.”

O guarda de fronteira bielorrusso disse que a Lituânia estava usando o pretexto de “supostas ameaças à segurança, incluindo a presença de Wagner na Bielo-Rússia” para conter o fluxo de comércio lituano e de pessoas através da fronteira.

“Com essas decisões, o lado lituano está conscientemente e deliberadamente estabelecendo barreiras artificiais na fronteira para atender às suas ambições políticas”, disse o Serviço de Guarda de Fronteiras em comunicado em seu site.

A vizinha Polônia fechou todos os pontos de passagem de fronteira com a Bielo-Rússia, exceto um, este ano, após a prisão de um jornalista de etnia polonesa e a expulsão de diplomatas poloneses.

A Letônia, o terceiro país da UE que faz fronteira com a Bielorrússia, tem duas travessias de trabalho.

O ministro da Defesa da Letônia ordenou que os militares ajudassem a proteger a fronteira na terça-feira, depois de quase 100 tentativas de imigrantes ilegais de cruzar a fronteira da Bielorrússia em 24 horas.

A Polônia anunciou planos na semana passada para mover mais 10.000 soldados para a fronteira com a Bielorrússia para apoiar os guardas existentes.

Em 2021, Letônia, Polônia e Lituânia enfrentaram uma crise migratória quando milhares de pessoas, principalmente do Oriente Médio e da África, começaram a cruzar da Bielorrússia. Eles eventualmente recorreram a bani-los, uma política que ainda está em vigor.

Os migrantes continuam aparecendo na fronteira, em número bem menor.

Reportagem adicional de Andreas Sitas, edição de Terry Solsvik, Angus McSwan e David Gregorio

