Guerra da Ucrânia: os depósitos de grãos da Ucrânia atacaram novamente e o rublo se estabilizou

Últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia.

Estações de grãos na Ucrânia foram bombardeadas

A Rússia bombardeou estações de grãos na região de Odessa, no sul da Ucrânia, na quarta-feira, disseram autoridades locais.

anúncio

Eles atingiram instalações de armazenamento e portos ao longo do Danúbio, que Kiev tem usado cada vez mais para transportar grãos para a Europa depois que Moscou bloqueou um acordo de exportação em tempo de guerra através do Mar Negro.

Ao mesmo tempo, um navio porta-contêineres carregado no porto de Odessa desde a invasão total da Rússia há mais de 17 meses havia navegado e estava atravessando o Mar Negro em direção ao Bósforo ao longo de um corredor temporário criado pela Ucrânia para navegação comercial.

A economia da Ucrânia, devastada pela guerra, depende fortemente da agricultura. Suas exportações agrícolas, como as da Rússia, também são essenciais para o abastecimento global de trigo, cevada, óleo de girassol e outros alimentos dos quais dependem as nações em desenvolvimento.

Depois que o Kremlin rompeu um acordo mediado pelas Nações Unidas e a Turquia no verão passado para garantir exportações seguras de grãos ucranianos através do Mar Negro há um mês, Kiev procurou redirecionar o transporte através do Danúbio e as ligações rodoviárias e ferroviárias para a Europa.

No entanto, os custos de transporte dessa maneira são muito mais altos e alguns países europeus hesitaram com as consequências dos preços locais dos grãos, e os portos do Danúbio não podem lidar com o mesmo volume que os portos marítimos.

O governador de Odessa, Oleh Kepper, disse que os principais alvos dos ataques de drones russos durante a noite foram terminais portuários e silos de grãos, incluindo portos no delta do Danúbio. As defesas aéreas conseguiram interceptar 13 drones nas regiões de Odessa e Mykolaiv, de acordo com a atualização matinal da Força Aérea Ucraniana.

Enquanto isso, o navio porta-contêineres que partiu de Odessa foi o primeiro a zarpar desde 16 de julho, segundo Oleksandr Kubrakov, vice-primeiro-ministro da Ucrânia. Ela está presa em Odessa desde fevereiro de 2022.

A estabilidade da moeda russa após a intervenção bancária

O rublo estava estável na quarta-feira, um dia depois que o banco central da Rússia elevou sua principal taxa de juros, temendo que a inflação subisse novamente e a moeda nacional caísse.

Na Bolsa de Moscou pela manhã, custava 96,9 rublos para comprar um dólar e 106 rublos para comprar um euro, taxas que estão estáveis ​​desde a abertura do pregão.

O anúncio de um aumento de emergência na principal taxa de juros de referência de 8,5% para 12% já havia tranquilizado os mercados na terça-feira.

No entanto, a situação antes disso era muito delicada: na segunda-feira, o rublo continuou a queda livre iniciada há várias semanas, negociando a mais de 100 em relação ao dólar e 110 em relação ao euro, a primeira vez desde março de 2022, quando entrou em colapso.Moeda russa no rescaldo do ataque à Ucrânia.

anúncio

Em nota publicada na quarta-feira, analistas do Alfa Bank sentiram que “é improvável que a mudança na taxa básica tenha um impacto duradouro no preço do rublo”, dados os volumes “limitados” atualmente sendo negociados no mercado de câmbio estrangeiro russo. .

Kyiv diz que recuperou o controleA aldeia da aldeia de Orozin

A Ucrânia disse na quarta-feira que recapturou a vila de Uruzhin, na frente sul da região de Donetsk, como parte de sua contra-ofensiva contra a Rússia.

“Urozen foi libertado. Nossos defensores foram colocados nas proximidades. A ofensiva continua” na área, disse a vice-ministra da Defesa, Hana Maliar, em um comunicado à imprensa publicado nas redes sociais.

Moscou disse na quarta-feira que abateu três drones ucranianos a sudoeste da capital, no que foi pelo menos o quinto ataque deste mês na região de Kaluga.

A Ucrânia lançou o ataque por volta das 5h, horário local, usando “três drones contra alvos na região de Kaluga”, escreveu o Ministério da Defesa da Rússia no Telegram.

anúncio

“Os sistemas de defesa aérea russos detectaram todos os drones e os destruíram em tempo hábil”, acrescentou.

De acordo com o governador de Kaluga, Vladislav Shapsha, “não houve consequências para as pessoas e infraestrutura”, escreveu ele no Telegram.

Zelensky encontra as tropas na região de Zaporizhia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reuniu com forças ucranianas e líderes militares que participam de uma contra-ofensiva contra as forças russas na região sudeste de Zaporizhia na terça-feira.

“Hoje ainda visito nossas brigadas de combate. Ontem estávamos na região de Donetsk e hoje, em diferentes áreas da região de Zaporizhia, território do grupo operacional e estratégico de forças Tavrian”, disse Zelensky em um vídeo postado no Telegram.

Um comunicado oficial divulgado por seu gabinete confirmou que Zelensky “visitou as posições dos batalhões que realizam operações ofensivas no setor de Melitopol”.

anúncio

Em seu discurso em vídeo, o presidente ucraniano disse que conversou com líderes militares sobre “as necessidades de nossos guerreiros”, acrescentando que tudo o que eles falaram será compartilhado posteriormente em uma reunião de equipe.