Líderes mundiais discutem comércio e segurança na cimeira liderada pela ASEAN

[1/2] Da esquerda para a direita, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, o primeiro-ministro cambojano Hun Manet e a vice-presidente dos EUA Kamala Harris caminham para a Cúpula do Leste Asiático da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Em Jacarta, Indonésia, Obtenção de direitos de licenciamento Consulte Mais informação

JACARTA (Reuters) – Os líderes mundiais estão se preparando na quinta-feira para realizar uma série de reuniões sobre segurança e comércio em um cenário de tensões crescentes e conflitos abertos em partes do mundo, como uma cúpula organizada pela Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). na Indonésia entra no seu último dia. .

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, participam na cimeira liderada pela Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), juntamente com líderes dos países parceiros Japão, Coreia do Sul, Índia, Austrália e outros.

As conversações foram acompanhadas por tensões ocultas sobre questões que vão desde o comércio e a tecnologia à crescente influência da China no Mar da China Meridional, à recusa da junta de Myanmar em cooperar com a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) num plano de paz e dúvidas sobre a situação da Coreia do Norte. planeja fornecer armas à Rússia.

Na quarta-feira, Lee alertou para o início de uma “nova Guerra Fria” e alertou os países contra tomarem partido em qualquer conflito.

Harris, que participou nas reuniões no lugar do Presidente Joe Biden, afirmou o compromisso dos Estados Unidos com a região.

“Os Estados Unidos têm um compromisso duradouro com o Sudeste Asiático e, de forma mais ampla, com a região Indo-Pacífico”, acrescentou.

Um funcionário da Casa Branca disse anteriormente que os Estados Unidos partilham interesses com a ASEAN em “apoiar a ordem internacional baseada em regras, incluindo o Mar da China Meridional, face às reivindicações marítimas ilegais e às ações provocativas da China”.

O primeiro-ministro chinês e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, reuniram-se brevemente à margem da cimeira na quarta-feira e discutiram a libertação no mar, pelo Japão, de água radioactiva tratada da central nuclear de Fukushima.

Em resposta, uma China furiosa proibiu todas as importações de água do Japão. Não ficou claro se os dois líderes realizarão uma reunião bilateral na quinta-feira.

A Indonésia, que detém a presidência dos 10 membros da ASEAN, deverá entregar simbolicamente a presidência ao Laos na quinta-feira, embora mantenha essa função até ao final do ano.

Escrito por Kanupriya Kapoor. Editado por Robert Birsel

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.