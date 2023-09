A Índia mudará seu nome para Bharat? Explicando a controvérsia do convite do G20

NOVA DÉLHI (Reuters) – Convites enviados pela presidente indiana Draupadi Murmu, que se autodenomina “Presidente de Bharat”, para um jantar à margem da cúpula do G20 geraram especulações de que o governo pode estar prestes a mudar o nome do país. .

Qual é a polêmica sobre o nome Índia?

Tradicionalmente, os convites emitidos pelos órgãos constitucionais indianos sempre mencionam o nome Índia quando o texto está em inglês e Bharat quando o texto está em hindi.

No entanto, os convites – em inglês – para o jantar do G20 são chamados de Murmu Presidente de Bharat.

Um funcionário do gabinete do presidente disse que não queria comentar o assunto quando questionado pela Reuters.

Dada a ideologia nacionalista hindu do governo do primeiro-ministro Narendra Modi e o seu esforço para aumentar o uso do hindi, os críticos responderam ao uso de Bharat nas chamadas sugerindo que o governo estava a pressionar por uma mudança oficial de nome.

Ao longo dos anos, o governo nacionalista do Partido Bharatiya Janata (BJP) de Modi mudou os nomes coloniais de vilas e cidades, aparentemente para ajudar a Índia a ultrapassar o que chama de mentalidade escravagista.

Qual é o nome oficial do país?

Em inglês, o gigante do sul da Ásia é chamado de Índia, enquanto nas línguas indianas também é chamado de Bharat, Paratha e Hindustan.

O preâmbulo da versão inglesa da Constituição começa com as palavras “Nós, o Povo da Índia…”, e depois na primeira parte do documento afirma que “A Índia, isto é, Bharat, será uma união de Estados. ”

Na língua hindi, a Constituição substitui Índia pela palavra Bharat em todos os lugares, exceto na parte que especifica os nomes dos países, que diz em hindi: “Bharat, isto é, a Índia, será uma união de estados”.

Mudar o nome da Índia para apenas Bharat exigiria uma alteração à Constituição que teria de ser aprovada por uma maioria de dois terços em ambas as câmaras do Parlamento.

O governo mudará oficialmente o nome?

Para alguns, o momento da controvérsia é revelador.

O incidente ocorre poucos dias depois de o governo anunciar uma sessão extraordinária surpresa de cinco dias do Parlamento no final deste mês, sem revelar qualquer agenda. A medida gerou relatos não confirmados de que a mudança de nome poderia ser discutida e aprovada durante a sessão.

Não houve confirmação de que tal medida esteja em andamento, mas membros do governo e do partido governante Bharatiya Janata sugeriram que o nome Bharat deveria ter prioridade sobre a Índia.

O Rashtriya Swayamsevak Sangh, o pai ideológico do BJP, sempre insistiu em chamar o país de Bharat.

Um porta-voz do governo não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Qual é a história de ambos os nomes?

Ambos os nomes existem há mais de dois mil anos.

Embora alguns defensores do nome Bharat digam que os colonos britânicos a chamavam de “Índia”, os historiadores dizem que o nome antecede em séculos o domínio colonial.

A Índia se origina do rio Indo, que era chamado de Sindhu em sânscrito. Viajantes de lugares tão distantes como a Grécia identificavam a região a sudeste do rio Indo como a Índia, mesmo antes da expedição indiana de Alexandre, o Grande, no século III aC.

O nome Bharat é ainda mais antigo, tendo sido mencionado nas antigas escrituras indianas. Mas, segundo alguns especialistas, foi usado como um termo de identidade social e cultural, e não de geografia.

