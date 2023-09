Biden segue para Nova Delhi para a cúpula do G-20 em meio ao aumento das tensões globais

O presidente Joe Biden viajará para Nova Delhi para se reunir com as maiores economias do mundo na cúpula do G20 e mais uma vez exercitar seus músculos como diplomata-chefe.

Ao longo da sua presidência, Biden pregou o evangelho da diplomacia e do multilateralismo, garantindo aos amigos e rivais da América que o Estado de direito e as alianças podem servir de baluarte contra a ascensão do autoritarismo.

“O compromisso dos Estados Unidos com o G-20 não vacilou e esperamos que esta cimeira do G-20 mostre que as principais economias do mundo podem trabalhar juntas mesmo em tempos difíceis”, disse o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, na terça-feira.

O G20 representa 85% do PIB global, 75% do comércio internacional e dois terços da população mundial. Sullivan disse que a guerra da Rússia na Ucrânia, as alterações climáticas, a economia e o fornecimento de ajuda aos países em desenvolvimento estarão na vanguarda das preocupações do presidente quando ele se reunir com outros líderes mundiais.