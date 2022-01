Libor, a figura mais importante do mundo das finanças, morre aos 52 anos

A taxa interbancária de Londres, um número que passou décadas como uma força central nas finanças internacionais e costumava definir as taxas de juros de tudo, desde hipotecas a empréstimos estudantis, morreu após uma longa batalha com os reguladores. era 52.

A taxa de juros de referência, conhecida como Libor, costumava apoiar mais de US$ 300 trilhões em contratos financeiros, mas desde então foi revertida Longos anos de escândalo de fraude de mercado Ele veio à tona em 2008. Acontece que os banqueiros estavam coordenando uns com os outros para manipular a taxa, como se pronuncia o “chato de mentira”, distorcendo o número para cima ou para baixo em prol do ganho de seus bancos.

A Libor não pode mais ser usada para calcular novos negócios em 31 de dezembro – após mais de seis anos Ex-traficante do UBS preso Por seus esforços para manipulá-lo, outros foram expulsos, acusados ​​ou absolvidos. Bancos globais, incluindo Barclays, UBS e o Royal Bank of Scotland, acabaram pagando mais de US$ 9 bilhões em multas por seus próprios lucros.

Randall Quarles, então vice-presidente de supervisão do Fed, fez um elogio no início de outubro, dizendo que a Libor “não era o que dizia ser”.