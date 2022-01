Bitcoin pode subir para US$ 75.000 este ano, atingindo um recorde: CEO Ciba

O valor do Bitcoin ultrapassou o limite de US$ 66.895 em outubro pela primeira vez na história.

Bitcoin O preço pode quase dobrar para US$ 75.000 este ano, à medida que mais investidores institucionais começam a adotar a criptomoeda mais popular do mundo, de acordo com o CEO do banco suíço Ciba.

“Achamos que o preço está subindo”, disse Guido Buehler a Arjun Karpal, da CNBC, na conferência Crypto Finance em St. Moritz, Suíça, na quarta-feira.

“Nossos modelos internos de avaliação apontam para um preço entre US$ 50.000 e US$ 75.000”, disse o chefe de um banco suíço regulamentado focado em criptomoedas. “Tenho certeza de que veremos esse nível. A questão é sempre o momento certo.”

Depois de subir para uma alta histórica de US$ 69.000 em novembro, o Bitcoin sofreu uma queda em seu valor nos últimos dois meses. O preço caiu brevemente abaixo de US $ 40.000 Na segunda-feira, o que significa que está pairando perto de mínimos não vistos desde setembro.

Questionado se o bitcoin testará os níveis recordes vistos no ano passado, Buehler disse que “pensa assim”, mas enfatizou que a volatilidade permaneceria alta.

A queda de preço nesta semana ocorreu com o aumento dos rendimentos do Tesouro – e a perspectiva de taxas de juros mais altas do banco central – continuaram a levar os investidores a abandonar suas posições em ativos arriscados e orientados para o crescimento.

O Bitcoin caiu até 6% na segunda-feira, chegando a US$ 39.771,91, de acordo com a Coin Metrics. Ele estava sendo negociado a US$ 4.291,55 por volta das 5h ET de quarta-feira.