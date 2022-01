FAA diz Metro Detroit Airport, 49 outras companhias aéreas obtêm zonas tampão para bloquear sinais 5G – CBS Detroit

(CBS Detroit) – A Federal Aviation Administration (FAA) diz que o Detroit Metro é um dos 50 aeroportos com uma zona de proteção temporária de celular 5G.

Isso ocorre quando vários aeroportos relataram preocupações de que os sinais 5G pudessem interferir nos controles de voo.

A FAA diz que as zonas de amortecimento minimizarão qualquer interferência potencial e durarão seis meses. A administração está trabalhando com as companhias aéreas para determinar exatamente como os instrumentos funcionarão nesse novo ambiente.

AT&T e Verizon confirmaram no início deste mês que farão isso Adiar a ativação de serviços 5G perto de aeroportos Enquanto isso, até 19 de janeiro, as autoridades continuarão trabalhando na adaptação das restrições de estilo francês ao 5G para os Estados Unidos.

Em dezembro, a Administração Federal de Aviação (FAA) emitiu um alerta urgente de que planeja proibir os pilotos de usar um instrumento importante da aeronave em meio a preocupações de que os sinais 5G possam interferir nos instrumentos – uma decisão que a agência disse que provavelmente levará a atrasos generalizados nos voos. e desvios, seu caminho.

Em comunicado, a FAA agradeceu às operadoras de telefonia móvel.

“A segurança está no centro de nossa missão e isso orienta todas as nossas decisões”, disse a agência. “Estamos ansiosos para usar o tempo e espaço adicionais para reduzir as interrupções de voo associadas à implantação do 5G”.

Clique aqui Veja a lista completa de aeroportos que receberam uma zona tampão.

