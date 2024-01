As melhores praias de Portugal em 2024

A costa de Portugal brilha como um colar de pedras preciosas espalhadas, sendo cada praia uma jóia única e deslumbrante. Dos trechos dourados do Algarve ao drama vulcânico dos Açores, encontrar a praia perfeita em Portugal é como descobrir um tesouro escondido. Então pegue seus chinelos, protetor solar e uma boa dose de desejo de viajar à beira-mar, porque estamos prestes a embarcar em uma aventura salgada para descobrir as melhores praias que este país mágico tem para oferecer.

Algarve: sol, surf e vistas deslumbrantes

Vamos começar com a estrela do sol de Portugal, o Algarve. Aqui, infinitas areias douradas abraçam águas azul-turquesa, tornando-se um paraíso para banhistas, surfistas e entusiastas de esportes aquáticos. A Praia da Falésia, perto de Albufeira, rouba a cena com as suas dramáticas falésias vermelhas e seis quilómetros de areia ininterrupta que se estendem para criar castelos de areia épicos ou simplesmente para uma soneca ensolarada.

Para algo mais isolado, siga para oeste até à Praia da Marinha. Abrigada por imponentes falésias e acessível apenas por escadas, esta joia escondida recompensa os aventureiros com águas cristalinas, perfeitas para mergulho com snorkel em meio a peixes coloridos e curiosas formações rochosas. E quando a fome bater, vá até a vila vizinha de Karamujira para um banquete de frutos do mar frescos com vista para as ondas.

Surfistas, alegrem-se! Sagres, no extremo oeste do Algarve, é o seu parque infantil. Ondas consistentes e praias acidentadas fazem dela um paraíso para os surfistas, enquanto a Praia do Martinhal oferece águas calmas, perfeitas para iniciantes. Depois de pegar algumas ondas, reabasteça com uma cerveja Chagres (naturalmente!) e observe o sol pintar as rochas com cores fortes.

Além do Algarve: Desvendando as joias costeiras de Portugal

Mas o esplendor costeiro de Portugal estende-se muito além do Algarve. Viajaremos para o norte para explorar cavernas escondidas e belezas indomadas. A Praia da Ribera do Cavallo é um paraíso isolado no Parque Natural da Arrábida. Acessível apenas a pé ou de barco, esta bela praia de águas azul-turquesa e areia branca dá a sensação de estar em uma ilha deserta. Caminhe pela perfumada floresta de eucaliptos para chegar a esta joia e caminhe pela areia fofa enquanto as ondas sussurram segredos para a costa.

Para apreciar a beleza selvagem, siga para o norte, até a Costa Oeste Selvagem. A Praia de Odeceixe, em Aljezur, é um paraíso para os surfistas, com ondas poderosas e falésias dramáticas emoldurando a areia dourada. Caminhe pelas passagens nas montanhas para obter vistas deslumbrantes ou ande de caiaque ao longo da costa acidentada e maravilhe-se com as formações rochosas esculpidas pelo vento. E, enquanto o sol se põe no horizonte, reúna-se em torno de uma fogueira na praia para uma experiência verdadeiramente mágica.

Mas a magia costeira de Portugal não se limita ao continente. Um país das maravilhas vulcânicas no Atlântico, o arquipélago dos Açores possui uma oferta diversificada de praias. A Praia do Porto do Seixal, na ilha de São Miguel, é uma deslumbrante praia de areia preta, cujos seixos vulcânicos sussurram histórias de erupções de fogo. Dê um mergulho nas piscinas naturais formadas, suba as colinas circundantes e testemunhe a beleza imaculada das forças da natureza.

Encontrando o seu par perfeito de praia em Portugal

As praias de Portugal são tão diversas como a sua gente, cada uma oferecendo uma experiência única. Quer você seja um adorador do sol em busca de areias douradas, um surfista em busca de ondas épicas ou um aventureiro atraído por praias selvagens, há uma ótima praia esperando por você. Por isso, pegue na sua bolsa de praia, sintonize-se ao ritmo das ondas e deixe-se encantar pela costa portuguesa com os seus segredos ensolarados.