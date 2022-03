Lakers x Clippers Resultado final: é hora de desistir nesta temporada

Depois de perder suas três primeiras partidas para seu rival no ringue, o Clippers, com um total combinado de oito pontos, Lakers Eles finalmente salvaram seu pior esforço, eliminando por 21 contra outro time de Los Angeles na quinta-feira.

A derrota por 132 a 111 é a sétima do Lakers em seus últimos oito jogos e a quarta consecutiva desde o intervalo do All-Star da NBA. Isso também significa que a franquia número um da NBA agora perdeu para outro time de Los Angeles toda vez que eles se enfrentaram nesta temporada.

Todas essas quatro derrotas ocorreram apesar do Clippers não ter seu melhor jogador, Kawhi Leonard, e três delas vieram com o Clippers também perdendo Paul George. Norman Powell, um dos melhores jogadores negociados no prazo desta temporada e uma das melhores peças de saúde restantes dos Clippers, também estava fora deste jogo com um osso quebrado no pé.

Enquanto isso, LeBron James e Russell Westbrook jogaram em cada uma dessas quatro derrotas.

Para todas as piadas de ‘temporada começa agora’ que muitos de vocês estavam lendo em Harrison Figen e Jacob Rudd mencionando no Twitter, o Lakers 2021-22 se deteriorou a um ponto em que nem vale a pena fingir acreditar nele. eles rs. É difícil dizer quando James e o resto da equipe pararam de prestar atenção, mas a derrota desta noite é a evidência mais clara de que eles jogaram a toalha nesta temporada.

Talvez o rosto bêbado tropece primeiro No curso de jogar como o Arizona State Brothers depois de uma longa noite na Mill Street, mas alguém acha que ele terá algum sucesso lá? Por que devemos nos preocupar em investir nosso tempo e dinheiro assistindo esses Lakers se eles não se importam em investir esforço suficiente em campo?

(Um exemplo dessa última parte: o fluxo TNT na minha TV Roku foi interrompido enquanto eu escrevia o último parágrafo. Acho que não me incomodaria em recarregá-lo.)

É claro que muitos de nós ainda passaremos muito tempo obcecados com esse time. Não estou aqui para julgar isso. Também fui fã do Lakers a vida inteira, e “fan” é um acrônimo para “fanático” – definido como alguém que tem muita paixão por algo – por um motivo. Continuarei observando e acompanhando essa equipe, em parte por causa desse fanatismo e em parte porque a SB Nation me dá um cheque mensal pelo meu trabalho na Silver Screen & Roll que ajuda a cobrir meu aluguel.

Mas se você quiser deixar esse time de lado e passar seu tempo fazendo coisas mais divertidas Até que a lista seja corrigida – novamente – isso verão (para dizer algo sobre Que mudanças podem vir no front office), eu também não te culpo. É claro que LeBron James está perseguindo esta temporada, então por que não seguir sua liderança?

Ou você pode passar a noite de sábado assistindo os Lakers jogarem Guerreiros do Estado de Ouro no ABC. O envio de informações é às 17h30 PST. Mas para aqueles de vocês que estão planejando um fim de semana em torno desse jogo sem nenhum compromisso financeiro para isso, vocês estão em minhas orações.

