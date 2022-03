A NFL se torna a primeira grande liga esportiva dos EUA a abandonar os protocolos Covid-19

Novos números de casos e hospitalizações caiu drasticamente Do pico do país em janeiro. A NFL disse no memorando que trabalhará com o sindicato dos jogadores e especialistas médicos para monitorar se os protocolos precisam ser reimpostos total ou parcialmente.

Zachary Penny, epidemiologista esportivo do Oxford College da Emory University, na Geórgia, disse que a decisão da liga está amplamente alinhada com as diretrizes revisadas do CDC, embora tenha acrescentado que a orientação da agência federal ainda apoia o uso de máscaras internas em áreas de alto risco.

Um porta-voz da PGA Tour disse que o circuito retornará na próxima semana para acessar as instalações dos jogadores pré-pandemia, incluindo o vestiário, a sala de jantar e a área de fitness. A turnê parou de testar no verão passado para jogadores e sacos, a menos que apresentassem sintomas, mas ainda tinham acesso limitado a instalações internas. A NBA e a National Hockey League estão entre as ligas que relaxaram, mas não cancelaram, seus protocolos em janeiro.

O A NFL teve uma onda de casos Durante a ascensão da variante Omicron nos EUA, com mais de 1.200 testes positivos registrados entre jogadores e funcionários de 12 de dezembro a 8 de janeiro. Prato. Nas semanas finais da temporada de 2021, a liga abandonou os testes para jogadores assintomáticos, independentemente do status de vacinação.

Quase 95% dos jogadores e quase 100% dos membros da equipe foram vacinados, de acordo com a NFL. Comissionamento em dezembro Que todos os membros da equipe que estiveram em contato próximo com os jogadores recebam uma dose de reforço. No mês passado, a liga disse que apenas 10% dos jogadores receberam reforços, mas esse número pode ter aumentado desde o final da temporada.