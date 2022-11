Kyrie Irving retorna ao Brooklyn Nets após suspensão de 8 jogos

CNN

Kyrie Irving Oito jogos suspensos O domingo terminou com a estrela cruzando o jogo do Brooklyn Nets contra o Memphis Grizzlies.

Irving não joga com os Nets desde 1º de novembro. O Nets suspendeu Irving em 3 de novembro, após aquele Ele twittou um link para um documentário Ele contém mensagens anti-semitas, seguidas de uma recusa inicial em emitir um pedido de desculpas.

Desde então, Irving emitiu várias desculpas, inclusive enquanto estava disponível para a mídia antes do jogo de domingo.

“Eu só quero oferecer minhas mais profundas desculpas a todos aqueles que foram afetados nas últimas semanas, especificamente meus parentes judeus, meus parentes negros, todas as raças e culturas”, disse Irving no domingo. “Sinto que todos sentimos um impacto e não estou defendendo nada próximo a discurso de ódio ou antissemitismo ou qualquer coisa ‘hostil’ que vá contra a raça humana”.

“Sinto que era imperativo para mim estar neste lugar e assumir a responsabilidade por minhas ações”, disse Irving.

Irving foi aplaudido de pé pela multidão do Brooklyn ao apresentar o jogador antes de seu relatório. Ele terminou a noite com 14 pontos e cinco rebotes na vitória do Nets por 127 a 115 sobre o Grizzlies.

Irving disse após o jogo que “foi bom” estar de volta à quadra.

“Sinto falta dos meus companheiros de equipe”, disse Irving aos repórteres. “Ele sentia falta da comissão técnica. Apenas se preparar com eles de manhã e continuar com o jogo, foi bom.”

Quando questionado se apresentaria uma reclamação sobre sua suspensão, Irving disse que deixaria essa decisão para sua equipe jurídica.

“Tenho algumas pessoas muito fortes, homens e mulheres, ao meu redor que farão tudo o que puder para garantir que eu esteja protegido e que minha família esteja protegida e que protejamos uns aos outros, então tenho certeza de que alguns as coisas serão implementadas no futuro “, disse Irving. “Não há cronograma para isso agora.”

Falando antes do jogo de domingo, o técnico do Nets, Jack Vaughn, não hesitou em sua decisão de colocar Irving no chão para iniciar o jogo.

“Ele vai começar e vamos ver onde está o condicionamento dele, o ritmo de jogo que queremos jogar. Estou animado para trazê-lo de volta à terra com nosso grupo, e ele se encaixará perfeitamente”, disse Vaughn.

Durante uma entrevista no sábado com Ian Begley do SNY, Irving disse que reagiu emocionalmente quando foi chamado de “anti-semita”.

“Eu senti que estava protegendo minha personalidade e minha reação foi apenas por pura defesa e me ocorreu que eu poderia ser rotulado, ou pensei que estava sendo rotulado como anti-semita ou anti-judeu, e eu simplesmente senti que era foi desrespeitoso ele me perguntar se eu era anti-semita ou não”, disse Irving.

O próximo jogo do Nets agendado para terça-feira na Filadélfia, 76 R.