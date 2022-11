Pontuação Steelers x Bengals: atualizações ao vivo, estatísticas da partida, destaques e análises para o confronto da semana 11 da AFC North

Pittsburgh – As escolhas de camisa do Bengals x Steelers para o jogo de domingo dizem tudo o que você precisa saber sobre o jogo da semana 11. Ambas as equipes exibem suas famosas camisetas coloridas, dando a um jogo que já é grande um senso de significado ainda maior. Depois de ficar para trás duas vezes, o Steelers ganhou uma vantagem de 20-17 no intervalo.

O Bengals teve um início rápido do quarterback Joe Burrow, cujo passe para touchdown para o running back Samaji Perrin deu ao Bengals uma vantagem de 17 a 10 com 6:38 restantes antes do intervalo. Em lances consecutivos, Burrow completou cada um de seus 11 passes, que incluíram quatro finalizações para Tee Higgins no terceiro lance de Cincinnati no intervalo.

O ataque de Pittsburgh também foi bem-sucedido no primeiro tempo. Nagy Harris correu por 56 jardas, incluindo um touchdown de 19 jardas que empatou o placar aos dois minutos do segundo quarto. Após o segundo touchdown de Burrow para Perrine, Kenny Pickett respondeu lançando um field goal de 24 jardas, empatando o jogo para o também novato George Pickens.

O Steelers assumiu a liderança no field goal de 30 jardas de Matthew Wright na última jogada do intervalo. O placar foi criado por Levi Wallace pegando Burrow depois que o passe foi avisado por Robert Spillane.

Qual time sairá por cima no segundo tempo? Confira nosso blog ao vivo abaixo para descobrir.