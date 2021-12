Jussie Smollett Jurado explica o que selou a culpa de Jussie Smollett

jurado Juicy Smollett O julgamento explicou muitas razões pelas quais o júri sentiu que não havia como o ator estrela ser absolvido em seu julgamento imundo por alegadamente lançar um ataque de ódio simulado a si mesmo.

O jurado, que não quis ser identificado, disse Chicago Sun Times Que o júri de seis mulheres e seis homens não teve grandes divergências, mas levou nove horas para deliberar porque queriam considerar adequadamente todas as evidências.

Ela disse que alguns duvidaram que os demandantes tivessem estabelecido seu caso além de qualquer dúvida razoável quando as deliberações começaram. Mas essas pessoas queriam mais tempo para examinar todas as evidências novamente.

“Não foi dividido igualmente”, disse ela, “mas havia alguns céticos.”

Smollett foi considerado culpado na quinta-feira Noite de cinco das seis acusações de conduta desordenada relacionada à apresentação de um falso relatório policial de agressão e um falso relatório policial de um crime de ódio em janeiro de 2019. Ele se declarou inocente de uma acusação de ter contado a um investigador duas semanas depois que ele havia sido a vítima de uma bateria agravada.

Smollett – um ator negro assumidamente gay que por quase três anos negou as acusações de ter contratado dois irmãos como agressores no suposto ataque – testemunhou em seu nome durante o julgamento de uma semana.

Mas o jurado disse que sentiu que suas respostas não tinham uma lógica razoável, especialmente quando não há evidências para apoiar sua história.

O diretor criativo de Smollett, Frank Gatson, que inicialmente chamou a polícia em 2019, foi listado como testemunha para depor, mas nunca foi chamado.

“Todos nós queríamos ouvir Frank”, disse o jurado.

No final, o jurado disse que considerou mais convincente o testemunho dos dois irmãos que deveriam atacar Smollett. Abimbola e Olabingo Osondaero fornecem testemunho convincente de que Smollett os pagou para realizar a tarefa de miná-lo e inserir uma corda em seu pescoço depois de mergulhá-lo em alvejante. Eles também alegaram que Smollett os havia conduzido em uma “simulação” dias antes.

Esfregando a ferida com sal, o jurado disse que o advogado de defesa de Smollett, Nene Uchi, parecia estar “dando um tiro na virilha” ao se aproximar do julgamento. Ele fez alegações infundadas que não se encaixaram no júri, como a alegação de que os irmãos Osondaero queriam pagar a Smollett $ 2 milhões para mudar sua história.

Em contraste, o promotor Dan Webb tinha um estilo “metódico e pesado” que fazia seu argumento parecer muito estreito, disse o jurado.

Uchi disse que apelaria devido à decisão “inconsistente” do júri. “Você não pode dizer que Josie não estava mentindo sobre o mesmo incidente”, disse ela em um comunicado.

Mas o jurado explicou por que eles eram culpados de apenas quatro ou cinco acusações.

“Disseram-nos que era uma bateria fraca por causa de [Smollett] O jurado disse que eles estavam usando uma máscara. Mas “em tudo [of Smollett’s] Narrativas do que aconteceu, ele mencionou uma máscara. ”

Ela acrescentou: “Espero que sim [Smollett and his attorneys] Eu sei que fomos lá com a mente aberta. Eu escutei os dois lados. Queríamos ter certeza de que aqueles que têm dúvidas não se sintam pressionados. “