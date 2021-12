Paris Jackson não deixa nada para a imaginação na imagem espiritual – SheKnows

PARIS JACKSON: um ícone da moda, cantora, atriz e geralmente uma das pessoas mais legais da indústria que não tem medo de se afastar do ousado. se é um arquivo Vestido único no tapete vermelho Ou, sempre sendo honesto, Jackson mantém isso real. E recentemente, ela bloqueou todos em seu Instagram para este evento espiritual.

Em 9 de dezembro, Jackson postou uma foto dela nua na floresta, exibindo sua tatuagem artisticamente trabalhada. Ela colocou a legenda da foto, “Banhando-se em amor, pureza e fraternidade.” Você pode ver a foto aqui.

Na foto, Jackson com as pernas no chão, os braços bem estendidos no ar triunfantemente – ela compartilha um vislumbre de suas crenças para seus fãs.

A cantora e atriz não é estranha para exibir sua espiritualidade ou mostrar seu amor pelas coisas que a fazem continuar. Nesta última foto postada em seu Instagram, ela explicou como ela e seu coreano celebram um ritual sagrado, ritual da lua. Para quem não sabe, o Círculo da Lua é uma “reunião sagrada” exclusivamente feminina, onde celebram a lua cheia ou nova para aproveitar suas energias.

Então, falando em tatuagens, ela já tem mais de cinquenta tatuagens, e de acordo com Pessoas, Cerca de nove deles são em homenagem a seu falecido pai, Michael Jackson. Alguns são tributos a seus álbuns, alguns de sua caligrafia e até mesmo a frase “Faith, Trust, and Messy Dust” – um Uma referência ao nome do animal de estimação favorito de seu paiSininho.

Ela disse em uma entrevista à Rolling Stone via Pessoas, “Isso me trouxe nada além de alegria. Então, por que não ter um lembrete constante de alegria?”

Amamos o fato de que Paris tem tudo a ver com ser feliz e fazer coisas que te deixam feliz – e esperamos ver mais fotos felizes da adorável Rainha dos Espíritos.

