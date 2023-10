Jogadores de Pokémon Go ficam confusos com novas fantasias estranhas de Halloween

A última atualização de Halloween do Pokémon Go apresenta uma variedade de novos trajes exclusivos que deixaram a comunidade dividida.

Pokémon Go está tendo uma grande festa de Halloween este ano, e não é apenas Pokémon entrando no espírito das coisas.

Embora os jogadores possam encontrar Pikachu fantasiado de Tricks & Treats, Vulpix ostentando uma aparição no Spooky Festival ou até Piplup vestido como Halloween Mischief, a diversão não para por aí.

Os próprios treinadores podem entrar no modo Halloween com itens especiais de avatar e adesivos disponíveis para compra durante e até mesmo após o evento. No entanto, alguns novos itens na loja deixaram a comunidade Pokémon Go coçando a cabeça.

O treinador foi ao Reddit Para compartilhar uma foto das novas opções de estilo, legendando-a com confusão: “Sinto muito, mas o que é isso?”

A imagem em questão mostrava o jogador experimentando a novíssima máscara Yamask, disponível por 200 moedas. Mas o que realmente chamou a atenção da comunidade foi a estranha fantasia de Cofagrigus que agora também está à venda.

As reações foram mistas, para dizer o mínimo. Alguns caras têm um bom senso de humor A roupa é descrita como “Nightmare Fuel”, enquanto outros ficaram impressionados, declarando-o “perfeito” ou exclamando: “Esta é a melhor coisa que vi o dia todo. É isso.”

A fantasia inspirada no Halloween apresentava uma máscara dourada de Yamac combinada com uma fantasia de Cofagrigus de corpo inteiro que brilhava em ouro com um par adicional de membros felpudos de Cofagrigus brotando por trás.

Todas as cinco opções de estilo exclusivas no Pokémon Go já estão disponíveis:

Máscara Yamask: 200 moedas

Fantasia de Cofagrigus: 400 moedas

Cabeça de Cofagrigus: 200 moedas

Cabeça Fantasma: 200 moedas

Peruca Grivard: 200 moedas

O evento de Halloween deste ano não envolve apenas fantasias. Os treinadores podem esperar uma infinidade de atividades, incluindo a estreia do Shiny Zorua, recompensas aprimoradas de Candy, pesquisas especializadas cronometradas e pacotes exclusivos da loja do jogo.

Além disso, por meio de uma colaboração especial com a Amazon Prime Gaming, os treinadores podem ganhar itens de avatar exclusivos e muito mais. O evento promete recompensas exclusivas, atualizações de raid e novas ofertas de Pokestop.

Há realmente algo para todos neste Halloween, não importa sua opinião sobre as fantasias mais recentes da loja.