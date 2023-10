Doug Bowser diz que as contas da Nintendo “facilitarão a transição” para o sucessor do Switch

À medida que aumentam os relatos de que o Switch 2 será lançado no próximo ano, o presidente da Nintendo of America, Doug Bowser, falou um pouco sobre a visão da empresa sobre o lançamento de uma nova geração de consoles, dizendo acreditar que seu sistema de conta Nintendo ajudará a “facilitar a transição”.

Embora Bowser, sem surpresa, tenha se recusado a comentar especificamente os relatos de um sucessor do Switch, ele destacou que inverso (na mesma entrevista em que discutiu a sindicalização na Nintendo) O trabalho que a empresa tem feito com o login único para contas Nintendo.

“Uma coisa que fizemos com o Switch para ajudar nessa comunicação e transição [to a new console generation]Bowser explicou: “É a formação de uma conta Nintendo. No passado, cada console para o qual migramos tinha um sistema de conta completamente novo. A criação de uma conta Nintendo nos permitirá comunicar com nossos jogadores se e quando migrarmos para uma nova plataforma , para ajudar a facilitar esse processo ou transição.”

As contas Nintendo têm servido como um sistema de contas unificado para todos os produtos Nintendo desde seu lançamento no início de 2016, incluindo aplicativos móveis (começando com Miitomo e continuando com Animal Crossing: Pocket Camp e Mario Kart Tour), Switch e serviços como Meu Nintendo.

As palavras de Bowser ecoam comentários feitos pela Nintendo em 2021, quando ela discutiu as contas Nintendo enquanto se referia ao “próximo sistema de jogo”. Exatamente como a empresa planeja usar contas para preencher a lacuna entre o Switch e o que vem a seguir permanece um mistério, mas Bowser acrescentou que o objetivo da Nintendo é “minimizar o declínio que você normalmente vê no último ano de um ciclo e no início de outro”. .” Se isso indica uma diminuição nos lançamentos, uma diminuição nos clientes, uma diminuição no reconhecimento ou qualquer outra coisa, não está totalmente claro.

A Nintendo, é claro, ainda não comentou os relatórios recentes sobre o sucessor do Switch; Em setembro, a Eurogamer deu a notícia de que a empresa estava exibindo o Switch 2 para desenvolvedores a portas fechadas na Gamescom com uma versão atualizada de Zelda: Breath of the Wild. Fontes também disseram à Eurogamer que o sucessor do Switch – que manterá a configuração híbrida do modelo atual – deverá ser lançado no segundo semestre de 2024.