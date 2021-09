Jake Gyllenhaal como Antoine Fuqua Thriller – Prazo

No entanto, seu remake cansado e inútil de Sete maravilhas Cinco anos atrás e sequela, Eq 2Dois anos depois, diretor Antoine Fuqua Reagrupar outra entidade que já existe em cometa. Um thriller claustrofóbico e intensamente estressante baseado em uma versão original dinamarquesa feita por Gustav Müller, que o escreveu em parceria com Emil Nygaard Alberton. Após a estreia do Festival de Cinema de Sundance de 2019, Skwas Magnolia a pegou e continuou sua boa carreira. Esta nova versão americana também se passa em apenas um local, o call center Los Angeles 911, onde os policiais tentam acalmar os maníacos e encrenqueiros pelo telefone, o que é justificado por uma oportunidade Jake Gyllenhaal Para entregar um forte desempenho; É basicamente o show inteiro.

Filmado em 11 dias durante Covid, este drama profundamente magoado de Netflix Esta é a estreia mundial em Festival de Cinema de Toronto É o tipo de história que a televisão amava nos anos 1950, uma história de última hora centrada no ator que gira em torno de escrita e atuação corajosas. Origem, chamada Skwas, escrito por Gustav Müller e Emil Nygaard Albertson, foi modificado por Nick Pizzolato, que escreveu o roteiro de Fuqua Sete grandes, além de vários episódios de detetive real.

O local é uma sala grande e moderna, onde sua equipe Joe Baylor (Gyllenhaal) se senta em um call center de alta tecnologia e se prepara para lidar com todos os tipos de emergências que inevitavelmente se apresentam diariamente na cidade grande. O local parece bem financiado, com grandes telas panorâmicas mostrando onde os chamadores estão localizados em toda a área da grande Los Angeles, com Baylor totalmente destacado no comando de seu trabalho de alta pressão.

Mas essa calma não dura muito. Acontece que Joe está separado de sua ex-esposa Emily e de sua filha há seis meses. Ocorreu um sequestro vil e, pior ainda, há caos, choro, gritos de telefone e transgressões por parte do suposto herói, que passa a maior parte do tempo tentando aconselhar, insistir, bajular, interferir e brincar de outra forma. Um papel na vida de várias pessoas em várias situações de angústia.

cometa Não é um show literal, mas parece mais ou menos semelhante a ele. À medida que a situação piora, rachaduras no córtex profissional de um homem começam a aparecer e, em seguida, se desfazem, enquanto testemunhamos um inferno moderno de facilitador de tecnologia criado por ele mesmo. Não é uma visão bonita.

Lidando com o que poderia facilmente parecer uma peça apertada no palco, Fuqua empurra para manter o ritmo, e seu corte repetitivo dá uma sensação de impulso a uma peça que acontece em lugares muito apertados.

Gyllenhaal é o centro de tudo aqui e chama a atenção do espectador enquanto seu personagem tenta desesperadamente, com pouco sucesso, cobrir seus rastros. Como costuma ser o caso com epílogos há muito ocultos, as revelações e relatos finais são um pouco exagerados, mas acontecem rapidamente e não são o menos surpreendentes.

No fim, cometa Não muito bem sentado, mas ele se move com força e velocidade e realiza o que planeja fazer com um senso de estilo e propósito.

