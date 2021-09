A Disney lançou o restante dos filmes de 2021 apenas nos cinemas

A Disney anunciou na sexta-feira que lançará o resto de seus filmes de 2021 exclusivamente nos cinemas muito antes de serem disponibilizados na Disney + após o sucesso de bilheteria de filmes recentes, apesar da pandemia do coronavírus.

A divisão de mídia e entretenimento da empresa anunciou a mudança Comunicado de imprensa, revelando que cada um de seus próximos cinco filmes receberá um lançamento cinematográfico exclusivo por pelo menos 45 dias antes de ser exibido via transmissão ao vivo para os assinantes.

Os próximos filmes incluem o lançamento em novembro de “Eternals” da Marvel, que segue um grupo de imortais com poderes sobrenaturais, bem como o aguardado remake do clássico musical “West Side Story”, que deve estrear em dezembro.

Esta notícia vem na esteira de relatos de que o último filme da Marvel, “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis” arrecadou cerca de US $ 94,7 milhões em vendas de ingressos nos cinemas dos EUA e do Canadá no fim de semana do Dia do Trabalho, estabelecendo um novo recorde para seu fim de semana de estreia em setembro, De acordo com a Reuters.

O filme foi lançado exclusivamente nos cinemas por 45 dias antes de ser adicionado ao Disney +, um afastamento do lançamento simultâneo de “Black Widow” nos cinemas e através do Premier Access para a plataforma de streaming.

Dual Edition Eu paguei um processo Da estrela do filme, Scarlett Johansson, que argumentou que a mudança foi uma quebra de contrato, que determinou seu salário com base no desempenho de bilheteria do filme.

“Após o enorme sucesso de bilheteria de nossos filmes de verão apresentando cinco dos oito maiores lançamentos domésticos deste ano, estamos empolgados em atualizar nossos planos teatrais para o restante de 2021″, disse Karim Daniel, presidente da Disney Media & Entertainment Distribution, em um declaração sexta-feira. ”

“À medida que a confiança em assistir filmes continua a melhorar, esperamos entreter o público nos cinemas, ao mesmo tempo em que mantemos a flexibilidade para dar aos assinantes da Disney + o presente do ‘Encanto’ Ele acrescentou, referindo-se ao filme de animação que será adicionado à Disney + na véspera de Natal após uma exibição exclusiva de 30 dias nos cinemas.

Embora a freqüência ao cinema ainda esteja amplamente abaixo dos níveis pré-pandêmicos, mais pessoas estão voltando aos shows ao vivo, mesmo em meio a aumentos na variante delta altamente contagiosa.

AMC Anunciado esta semana Naquele feriado do Dia do Trabalho marcado por “Pela primeira vez desde o início do COVID, a participação em um fim de semana em 2021 superou o mesmo fim de semana em 2019. ”

A rede de cinemas também disse que quebrou o recorde de receita de admissões no fim de semana.