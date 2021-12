Jacqueline Avant, esposa do executivo musical Clarence Avant, encontrada morta a tiros na invasão de casa em Beverly Hills – CBS Los Angeles

Beverly Hills (Spela) – Jacqueline Avant, esposa do diretor musical Clarence Avant, foi morta a tiros na quarta-feira em uma aparente invasão de casa em Beverly Hills.

A polícia de Beverly Hills diz que o tiroteio foi realizado às 11h no complexo Maytor Place às 2h23 da quarta-feira. Quando os policiais chegaram, encontraram uma mulher com ferimento à bala e não havia suspeitos no local.

A mulher foi levada ao Centro Médico Cedars-Sinai, mas não sobreviveu. Em uma entrevista coletiva à tarde, o chefe de polícia de Beverly Hills, Mark Stenbrook, confirmou que a mulher morta era Jacqueline Avant, de 81 anos.

“As contribuições da família Avant para o mundo do entretenimento e para melhores comunidades em Los Angeles são incomparáveis”, disse Stainbrook. Segundo ele, a secretaria está em contato com a família e oferece apoio e recursos.

Avant era esposa do CEO da música Clarence Avant, de 90 anos, e sogra do CEO da Netflix, Ted Sarandos. Clarence Avant, que saiu ileso do tiroteio, é conhecido como o “padrinho da música negra”, que trabalhou com nomes como Louis Armstrong, SOS, Jimmy Jam, Terry Lewis e Baby Face.

Stenbrook disse que Clarence Avant e um segurança estavam presentes no momento do tiroteio, mas que saíram ilesos.

Stainbrook disse que foi convidado a agradecer a todos pelas mensagens de apoio e condolências em nome da família Avant.

“Jacqueline foi uma mulher, esposa e mãe maravilhosa e filantrópica, e residente de Beverly Hills com 55 anos de idade, ela deu uma contribuição e impacto imensuráveis ​​e positivos para a comunidade artística. Sua família, amigos e todas as pessoas que ela ajudou sua vida maravilhosa vai sentir falta dela ”, Stainbrook leu na declaração da família Avant.

Avantis está casado há 54 anos. Danny Bakewell Sr., dono do jornal negro Los Angeles Sentinel, diz que é amigo de longa data da família Avant e ficou “profundamente magoado” com a perda de uma pessoa tão bonita.

“Matá-la de forma tão insensata é insondável. Não há ser humano mais gentil e generoso do que Clarence e Jackie, e violar sua casa e suas vidas de maneira tão violenta é intolerável”, disse ele em um comunicado.

Detetives de homicídios estão na casa, que está localizada em Hollywood Hills, entre Coldwater Canyon e Laurel Canyon Boulevards.

“Eu não posso acreditar que isso está acontecendo em nossa área”, disse Vida Ardebichi, uma vizinha que disse que frequentemente vê Avant de 81 anos do lado de fora.

Enquanto os investigadores estão terminando de processar a cena, a investigação está longe de terminar. As autoridades disseram que é muito cedo para determinar o motivo do tiroteio. Mas nas últimas semanas, houve um aumento na Acompanhamento de roubos em casa, que pagou LAPD para emitir um alerta Mês passado. Várias celebridades, incluindo uma personalidade da TV, participaram Terence J e “dona de casa de verdade” Dorit Kemsley.