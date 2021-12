Tribunal de Apelação do Reino Unido ficou do lado de Meghan em uma batalha de privacidade com a editora de tablóide por causa de uma carta para seu pai

O príncipe Harry, duque de Sussex (à direita) e Meghan, duquesa de Sussex, da Grã-Bretanha, partem depois de participar de um serviço religioso do Dia da Comunidade na Abadia de Westminster, no centro de Londres, em 11 de março de 2019. Ben Stansall / AFP / Getty



Londres Ha’aretz: – Um tribunal britânico rejeitou na quinta-feira uma apelação de um editor de jornal que tentava anular uma decisão anterior que determinava correio no domingo Ele era A privacidade da Duquesa de Sussex foi violada Ao publicar partes de uma carta que ela enviou ao pai. O Tribunal de Recurso britânico sustentado anteriormente Decisão da Suprema Corte, lançado em fevereiro, que Correspondência Na verdade, a privacidade de Meghan foi violada de uma forma “manifestamente excessiva e, portanto, ilegal”.

Em uma declaração fornecida por Meghan e seu marido Archwell ao seu marido, o Príncipe Harry, a Duquesa considerou a decisão do tribunal de apelação “uma vitória não apenas para mim, mas para qualquer um que já sentiu medo de defender o que é certo”.

“Embora essa vitória estabeleça um precedente, o mais importante é que agora somos coletivamente corajosos o suficiente para refazer uma indústria populista que torna as pessoas cruéis, lucrando com as mentiras e a dor que elas causaram”, disse Meghan no comunicado. que ela sempre “tratou esse processo como uma medida importante de certo versus errado”.

acusado correio no domingoNo entanto, seu editor, Associated Newspapers Ltd. Trate isso como um “jogo sem regras”.

A Duquesa disse que o grupo de jornais distorceu os fatos na tentativa de manipular a opinião pública, “mesmo durante a apelação em si, tornando um caso claro extraordinariamente complexo para gerar mais manchetes e vender mais jornais – um modelo que recompensa o caos acima da verdade” .

Esta declaração parece ter sido uma referência ao Associated Newspapers fornecendo evidências durante o processo de apelação do ex-secretário de comunicações de Meghan, Jason Knauf, que alegou que ela sabia que seu pai poderia divulgar a carta. Knauf afirmou que Meghan disse a ele: “Obviamente, tudo o que eu disse foi com base no fato de que poderia ter vazado, então fui meticuloso na escolha das palavras.”

Em uma declaração por escrito ao tribunal, Meghan negou ter pensado que seu pai vazaria a carta, mas se desculpou por enganar o tribunal e não se lembrar, ela afirma, de que Knauf forneceu informações aos autores de Searching for Freedom, um livro sobre ela e Príncipe Harry com o consentimento dela.

Como relata a repórter da CBS News Holly Williams, Megan processo Postagem limitada de jornais associados correio no domingo Ela publicou partes de sua carta escrita à mão para seu pai em 2018. Seus advogados classificaram a carta como um “apelo sincero”, pedindo a Thomas Markle que parasse de falar com a mídia. Foi o pai dela quem deu trechos da carta ao tablóide.

A decisão de fevereiro considerou o jornal uma violação da privacidade e dos direitos autorais da duquesa, mas a Associated Newspapers imediatamente lançou um recurso contra a decisão.

Se os editores tivessem sido bem-sucedidos em sua apelação, Williams disse que haveria mais constrangimento, já que o assunto provavelmente teria ido a tribunal – com a possibilidade de que membros da família real fossem chamados a testemunhar. Williams disse que era uma estratégia de alto risco por parte da Duquesa, mas ela saiu vitoriosa, pelo menos no sentido jurídico.

