Israel e Hamas concordam com uma trégua de 4 dias para libertar reféns e fornecer ajuda a Gaza

Os últimos desenvolvimentos

“Que tipo de trégua pode haver depois do que aconteceu conosco?” Diz uma mulher cuja família foi morta em Gaza

Mas outros dizem que esperam que o cessar-fogo seja um passo em direção à paz

GAZA/TEL AVIV (Reuters) – O governo israelense e o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) concordaram nesta quarta-feira com um cessar-fogo em Gaza por pelo menos quatro dias para permitir a entrada de ajuda e a libertação de pelo menos 50 reféns mantidos pelo Hamas em troca de a libertação de pelo menos 150 palestinos. em Israel.

A primeira trégua na brutal guerra de quase sete semanas, alcançada após negociações mediadas pelo Qatar, foi saudada em todo o mundo como um sinal de progresso que poderia aliviar o sofrimento civil em Gaza e trazer mais reféns israelitas para casa. Israel disse que o cessar-fogo poderia ser estendido por um período mais longo se mais reféns fossem libertados.

O Hamas e os seus grupos aliados fizeram cerca de 240 reféns quando homens armados invadiram cidades no sul de Israel em 7 de outubro. Anteriormente, o Hamas libertou apenas quatro.

A data oficial para o início da trégua deverá ser anunciada dentro de 24 horas, e os primeiros reféns serão libertados na quinta-feira.

Um comunicado emitido pelo gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que 50 mulheres e crianças serão libertadas durante um período de quatro dias, a uma taxa não inferior a 10 por dia. Além disso, a trégua poderia ser prorrogada desde que dez reféns adicionais fossem libertados diariamente.

O relatório não mencionou a libertação de detidos palestinianos, mas o Ministério da Justiça israelita publicou uma lista de 300 nomes de prisioneiros palestinianos que poderiam ser libertados.

A declaração do governo dizia: “O governo israelense está empenhado em devolver todos os reféns à sua terra natal. Esta noite, aprovou o acordo proposto como uma primeira etapa para alcançar este objetivo.”

O Hamas disse que os primeiros 50 reféns seriam libertados em troca de 150 mulheres e crianças palestinianas detidas em prisões israelitas. O movimento palestiniano afirmou num comunicado que o acordo de trégua também permitirá a entrada em Gaza de centenas de camiões de ajuda humanitária e médica e de combustível.

Israel impôs um cerco à Faixa de Gaza e bombardeios contínuos desde o ataque do Hamas, que matou 1.200 pessoas, a maioria delas civis, segundo estatísticas israelenses. Desde então, mais de 14 mil habitantes de Gaza foram mortos, cerca de 40% dos quais crianças, segundo autoridades médicas no território controlado pelo Hamas, números em que as Nações Unidas confiam.

O Ministro de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Mohammed Al-Khulaifi, o principal negociador do Qatar nas conversações de cessar-fogo, disse à Reuters que a trégua significa que “não haverá qualquer ataque. Nenhum movimento militar, nenhuma expansão, nada”.

Ele acrescentou que o Qatar espera que o acordo seja “a semente para um acordo mais amplo e um cessar-fogo permanente. Esta é a nossa intenção”.

Que tipo de trégua poderia ser?

O acordo representa um primeiro pequeno passo em direcção à paz no conflito mais violento do conflito israelo-palestiniano de 75 anos. As últimas sete semanas chocaram o mundo com o sofrimento de civis de ambos os lados, começando com o assassinato de famílias israelitas nas suas casas e continuando com a devastação que chove sobre Gaza, onde vivem 2,3 milhões de pessoas.

“Que trégua pode haver depois do que nos aconteceu? Estamos todos mortos”, disse Mona, uma mulher em Gaza cujas sobrinhas e sobrinhos estavam entre os mortos num ataque aéreo israelita que atingiu a casa da família de Sião. “Isso não trará de volta o que perdemos, não curará nossos corações e não compensará as lágrimas que derramamos.”

READ Atualizações da guerra russo-ucraniana ao vivo: a Rússia ataca o porto do Danúbio [1/6]Manifestantes carregam cartazes pedindo a libertação de reféns detidos na Faixa de Gaza após terem sido sequestrados por homens armados do Hamas em 7 de outubro, em Tel Aviv, Israel, 21 de novembro de 2023. REUTERS/Amir Cohen Obtenção de direitos de licenciamento

Camellia Hutter-Ishai, cuja neta de 13 anos, Gali Tarashansky, estaria detida em Gaza, disse que não acreditaria nos relatos do acordo até receber um telefonema informando que a menina havia sido libertada.

“E então saberei que realmente acabou, e poderei respirar aliviada e dizer que é isso, acabou”, disse ela.

Tanto Israel como o Hamas disseram que a trégua não impediria as suas missões mais amplas: “Estamos em guerra e continuaremos a guerra até alcançarmos todos os nossos objetivos. Destruir o Hamas, devolver todos os nossos reféns e garantir que nenhuma entidade em Gaza nos ameace. ” Israel”, disse Netanyahu em uma mensagem gravada.

O Hamas afirmou na sua declaração: “Ao anunciarmos a conclusão do acordo de trégua, confirmamos que os nossos dedos permanecem no gatilho e os nossos combatentes vitoriosos permanecerão atentos para defender o nosso povo e derrotar a ocupação”.

Ainda há alguma esperança de um passo em direção a uma paz mais ampla.

Abu Jihad Shamiya, um deslocado do norte de Gaza que se refugiou nas principais áreas, disse: “Esperamos que a trégua aconteça e que haja boas soluções. Esperamos que as pessoas vivam em paz e regressem às suas casas”. e locais de trabalho em estabilidade.” Ao sul da cidade de Khan Yunis.

“Deus não prolongará esta dificuldade.”

Estrangeiros estão entre os que serão libertados

O presidente dos EUA, Joe Biden, estava entre os líderes internacionais que saudaram o acordo. Um alto funcionário dos EUA disse que três americanos deverão estar entre os reféns a serem libertados, incluindo uma menina de 3 anos cujos pais estavam entre os mortos durante o ataque do Hamas em 7 de outubro.

O governo israelense disse que mais da metade dos reféns possuem nacionalidade estrangeira e dupla nacionalidade de cerca de 40 países, incluindo Estados Unidos, Tailândia, Grã-Bretanha, França, Argentina, Alemanha, Chile, Espanha e Portugal.

A mídia israelense informou que a implementação do acordo deve esperar 24 horas para dar aos cidadãos israelenses a oportunidade de solicitar ao Supremo Tribunal que impeça a libertação de prisioneiros palestinos.

Qaddura Fares, chefe da Autoridade para Assuntos de Prisioneiros na Autoridade Palestina em Ramallah, disse à Reuters que entre os mais de 7.800 prisioneiros palestinos nas prisões israelenses, cerca de 85 são mulheres e 350 são menores.

O braço armado do movimento Jihad Islâmica Palestina, que participou do ataque de 7 de outubro com o Hamas, disse na terça-feira que um dos reféns israelenses que mantinha desde 7 de outubro havia morrido.

As Brigadas Al-Quds disseram no seu canal Telegram: “Anteriormente, expressámos a nossa disponibilidade para libertá-la por razões humanitárias, mas o inimigo estava a atrasar e isso levou à sua morte”.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi em Gaza, Emily Rose e Henriette Shuker em Jerusalém, Andrew Mills em Doha, Steve Holland e Jonathan Landay em Washington, Ahmed Mohamed Hassan no Cairo, e o escritório da Reuters.) Cynthia Osterman, Stephen Coates, Simon Cameron-Moore e Nick Macfie

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.