Bienal de Veneza: O Papa faz uma visita histórica e declara que “o mundo precisa de artistas”

Veneza

CNN

–



Papa Francisco O Papa se tornou o primeiro papa a visitar o Festival de Arte Contemporânea de Veneza durante uma viagem que o viu visitar uma prisão feminina e reabilitar a reputação de uma freira americana pioneira.

O papa de 87 anos viajou de helicóptero para a cidade do nordeste da Itália em 28 de abril, aterrissando na prisão da ilha de Giudecca, na lagoa de Veneza, que a Santa Sé controlou durante os oito meses da bienal.

O pavilhão, com curadoria de Chiara Parisi e Bruno Racine, e intitulado “Con i miei occhi” (que significa “Com Meus Olhos”), reflete o interesse do papa por aqueles que estão fora da sociedade, especialmente prisioneiros, e inclui obras de várias artistas femininas. Francisco iniciou a sua viagem a Veneza cumprimentando cada um dos cerca de 80 presos no pátio da prisão, muitos dos quais participavam na exposição.

Alguns poemas de prisioneiros foram pendurados nas paredes da prisão, enquanto outros apareceram em um curta-metragem do diretor italiano Marco Perego e sua esposa, a atriz Zoe Saldaña, estrela do filme “Avatar”. filmes. (Saldana interpreta uma prisioneira no dia em que é libertada junto com outros prisioneiros.)

“É irônico que estar na prisão possa representar o início de algo novo… como simbolizado pelo evento artístico que vocês estão organizando”, disse-lhes Francisco. “Não esqueçamos que todos temos falhas a perdoar e feridas a curar – eu também.”

Mídia do Vaticano via Getty Images O Papa Francisco é o primeiro papa a visitar a exposição de arte contemporânea.

Depois, na capela da prisão, o Papa encontrou-se com os artistas participantes na Bienal e no Pavilhão da Santa Sé, onde lhes disse que o seu trabalho poderia ajudar a enfrentar o racismo, a xenofobia, o “desequilíbrio ecológico”, o “medo dos pobres” e a desigualdade.

Ele enfatizou que “o mundo precisa de artistas”.

Seu encontro com eles também marcou a reabilitação de Coretta Kent, conhecida como “Freira da arte pop“, cujas obras estão incluídas no pavilhão da Santa Sé, mas que no passado enfrentaram a resistência de um poderoso cardeal. Durante seu discurso, o Papa destacou Kent – junto com Frida Kahlo e Louise Bourgeois – como artistas cujas obras têm “algo importante para nos ensinar.”

Kent, uma religiosa da comunidade Imaculado Coração de Maria em Los Angeles que mais tarde deixou a ordem, era mais conhecida por suas serigrafias coloridas que aumentaram a conscientização sobre a injustiça racial e defenderam os direitos civis. Mas no final dos anos 1950 e 1960, sua ordem religiosa progressista entrou em conflito com o então Cardeal Arcebispo de Los Angeles, James MacIntyre, que não gostou particularmente de algumas das obras de arte de Kent, chamando-as de Remo.

Mídia do Vaticano via Getty Images Para 2024, a Bienal de Veneza assume o tema “Estrangeiros por toda parte” e busca destacar artistas de origens marginalizadas.

Apesar de ter sofrido crises de saúde nos últimos meses, Francisco parecia enérgico e engajado enquanto estava em Veneza, em uma viagem que durou apenas cinco horas e foi repleta de acontecimentos. A certa altura, um jornalista local brincou sobre o tempo e disse isso Toda vez que ele vai para a prisão Perguntado: “Por que eles e não eu?”

Francisco viajou por Veneza num barco a motor, num carrinho de golfe ao ar livre com o emblema da Santa Sé e na sua cadeira de rodas, algo que usava cada vez mais devido às dificuldades de mobilidade.

Além da viagem à prisão feminina, Francisco também manteve um encontro com jovens, presidiu uma missa ao ar livre na Praça de São Marcos, dirigiu uma oração ao meio-dia no domingo e rezou diante das relíquias de São Marcos na igreja. .

Durante o seu sermão, alertou para as ameaças que Veneza enfrenta, incluindo as das alterações climáticas, dizendo que a subida do nível do mar significa que a cidade “pode deixar de existir” e falou da necessidade de uma “gestão turística adequada”. Sua visita acontece depois de alguns dias Veneza começou a cobrar uma taxa de entrada para caminhantes diurnos.

O Vaticano inscreveu pela primeira vez um pavilhão na Bienal em 2013, mas esta é a primeira vez que exibe um pavilhão numa prisão. O Pavilhão 2024 foi encomendado pelo seu Gabinete Cultural, dirigido pelo Bispo português, Cardeal José Tolentino de Mendonça, poeta premiado. O cardeal explicou que o pavilhão é uma tentativa de envolver os visitantes “Diretamente, na verdade.”

Por se tratar de um presídio em funcionamento, quem visita a ala da Santa Sé deve entregar o celular, enquanto a fachada do prédio é coberta por um mural representando as solas sujas de dois pés. Maurício CattelanEle é famoso por sua estátua do Papa João Paulo II depois de ter sido atingido por um meteorito.

Realizada pela primeira vez em 1895, a Bienal de Veneza acontece a cada dois anos e cada país tem seu próprio pavilhão (o Vaticano é o menor território soberano do mundo). Em 2024, assume o tema “Foreigners Everywhere” e procura destacar artistas de origens marginalizadas.