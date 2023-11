Eleições holandesas: partido de extrema direita de Wilders obtém ganhos

Os holandeses terão seu primeiro novo primeiro-ministro em mais de uma década

Pesquisas de opinião indicam que pelo menos três partidos ainda disputam o primeiro lugar

As negociações para formar um governo de coalizão geralmente levam meses

Extrema direita, esquerda, em pesquisas de opinião recentes

AMSTERDÃ (Reuters) – Eleitores na Holanda votaram nesta quarta-feira em uma eleição acirrada que as pesquisas de opinião mostram que pelo menos três partidos – incluindo a extrema direita – podem vencer.

As escolhas dos eleitores podem ser cruciais para as políticas de migração e alterações climáticas do país, e para as suas relações com os parceiros da UE.

Uma sondagem de opinião publicada na véspera das eleições revelou um empate entre o anti-Islão Partido da Liberdade, liderado por Geert Wilders, e o conservador Partido Popular para a Liberdade e a Democracia, liderado pelo primeiro-ministro cessante, Mark Rutte, e foi seguida por uma votação conjunta enquete. Bilhete de Trabalho/Verde.

Restringir a imigração – a questão que levou ao colapso do último governo de Rutte após 13 anos no poder – foi uma questão importante na campanha eleitoral.

Wilders disse em um debate na televisão: “Já basta. A Holanda não aguenta mais. Temos que pensar primeiro em nosso povo agora. As fronteiras estão fechadas. Não há mais requerentes de asilo”.

A votação ocorreu em locais de votação, incluindo os museus de Anne Frank e Van Gogh em Amsterdã, clubes, estações de trem e até mesmo em um zoológico.

Nenhum partido está a caminho de obter mais de 20% dos votos e com um grande número de holandeses que ainda não decidiram a sua decisão antes de hoje Muitos cenários são possíveis.

O Ministro da Justiça, Delan Yesilgoz, um imigrante turco de linha dura que assumiu a liderança do partido VVD no lugar de Rutte, espera tornar-se a primeira mulher primeira-ministra do país.

“Talvez possa soprar novos ventos”, disse a eleitora Maria Tolmann, de 67 anos, que votou no VVD.

Outros nesta área a norte de Amesterdão esperavam formar uma aliança entre Yeseljoos e a extrema-direita, num cenário político que, de qualquer forma, precisa de vários partidos para formar uma maioria.

“Se Wilders cumprir suas promessas… não vejo razão para que isso seja uma má combinação”, disse o eleitor Peter Schilberort, que apoia o VVD.

‘pesadelo’?

Dado que os Países Baixos são um membro fundador da União Europeia e Rutte é um interveniente fundamental nas cimeiras da UE, os líderes também examinarão o resultado, uma vez que os partidos de direita propuseram a procura de isenções às regras do bloco sobre agricultura e imigração.

Wilders, um autoproclamado fã de Viktor Orban na Hungria, é abertamente anti-UE, apelando aos Países Baixos para que retomem o controlo das suas fronteiras, reduzam drasticamente os seus pagamentos ao bloco e proíbam a entrada de quaisquer novos membros.

Ele disse repetidamente que a Holanda deveria parar de fornecer armas à Ucrânia, dizendo que precisa das armas para poder se defender. Mas nenhum dos partidos que podem formar um governo partilha destas ideias.

O forte desempenho de Wilders poderá levar a Holanda a uma coligação de extrema-direita com uma forte tendência anti-imigração, embora ele esteja a tentar melhorar a sua imagem na esperança de entrar no governo, algo que alguns eleitores disseram ter gostado.

A eleitora Ria van der Vaarst disse: “Decidi votar em Geert Wilders. Acho que o programa dele é melhor do que nos últimos anos e ele é um pouco mais brando em tudo. Isso combina comigo.”

Outros disseram temer um resultado forte para Wilders.

“Espero não acordar amanhã com Wilders como primeiro-ministro. Isto é um pesadelo”, disse Arie van der Neut, arquiteto e residente em Amsterdã, depois de votar no candidato pró-europeu de centro-esquerda. festa.

Também está em jogo nestas eleições se os eleitores de um dos países mais prósperos da Europa estão dispostos a continuar a financiar políticas climáticas, como o dispendioso início da construção de parques eólicos offshore, num contexto de choque no custo de vida observado em todo o continente.

O deputado Peter Omtsigt, um centrista que fundou o seu partido depois de se separar dos Democratas-Cristãos, está ligeiramente atrás dos três primeiros classificados nas últimas sondagens de opinião, mas ainda é provável que desempenhe um papel importante.

“Sempre nos foi prometido que pelo menos controlaríamos a imigração, e não pararíamos completamente a imigração… e esse controle da imigração nunca foi alcançado. Acho que isso joga a carta de Wilders”, disse ele aos repórteres após sua seleção. Sua votação.

Os centros de votação encerrarão às nove horas da noite (20h00 GMT), altura em que a Empresa Nacional de Radiodifusão (NOS) publicará a primeira sondagem de opinião dos eleitores após a saída das assembleias de voto.

Embora isto seja tradição, não há garantia de que o partido que conquistar mais assentos acabe entregando o primeiro-ministro, num país onde os votos são divididos entre muitos partidos e as negociações de coligação podem levar meses.

Rutte permanecerá no cargo de zelador até que um novo governo seja formado, provavelmente no primeiro semestre de 2024.

(Reportagem de Johnny Cotton, Toby Sterling, Bart Meagher, Stephanie van den Berg e Charlotte van Campenhout; escrito por Ingrid Melander) Edição de Toby Chopra e Angus MacSwan

