Índia confirma primeira morte relacionada ao Omicron com aumento de casos de COVID-19

58.097 novas infecções, com um total de mais de 35 milhões

A primeira morte de um homem diabético no oeste do Rajastão

Estado da fabricação de automóveis anuncia fechamento de um dia no domingo

Autoridades dizem que a maioria dos casos é leve e os hospitais ainda podem estar estressados

NOVA DELHI (Reuters) – Um homem com diabetes morreu no estado de Rajasthan, no oeste do estado, disse o ministério da saúde da Índia na quarta-feira, a primeira morte na Índia causada pelo vírus COVID-19, acrescentando que o total de infecções dobrou para 58.097 no passado. quatro dias.

O Ministério da Saúde informou que o número total de infecções por Omicron subiu para pelo menos 2.135, pouco mais de um mês desde que o primeiro caso foi descoberto no país.

Autoridades do governo dizem em sessões privadas que os casos diários da terceira onda de infecções no país podem ultrapassar o número recorde de 414.000 feridos em maio passado. Eles também alertaram que muitas pessoas consideram a variante Omicron levianamente e não usam máscaras porque a maioria dos casos é leve.

O diretor de saúde, Vinod Kumar Paul, se recusou a estimar um novo pico, mas disse que mesmo os casos mais leves podem prejudicar os sistemas de saúde do país.

“Não há espaço para complacência”, disse ele em uma entrevista coletiva semanal, acrescentando que O’Miron está impulsionando aumentos nas cidades. “Não subestime. Não sabemos, isso pode sobrecarregar o sistema e sobrecarregar sua família.”

No entanto, o governo reduziu o número de dias de quarentena domiciliar para pacientes leves e assintomáticos para uma semana, de 10 ou 14 dias antes.

Outro funcionário disse em entrevista coletiva que o idoso de Rajasthan, que não foi identificado, morreu de ataque cardíaco há poucos dias. Testes genéticos mais tarde mostraram que ele tinha a variante Omicron.

Medos eleitorais

Apesar do aumento dos casos e das restrições ao movimento em várias regiões, os partidos políticos continuaram a organizar comícios em massa antes das eleições estaduais programadas para as próximas semanas e meses.

As autoridades de saúde planejam se reunir com funcionários da Comissão Eleitoral na quinta-feira sobre o assunto, disseram autoridades, enquanto especialistas em saúde privados levantaram preocupações de que as reuniões levariam novamente a um aumento no número de casos, como aconteceu em abril e maio do ano passado.

Na quarta-feira, o estado de Tamil Nadu, no sul do país, abriga as fábricas de empresas como a Renault-Nissan e a Escher Motors. (Seu.NS)Hyundai Motor (005380.KS)Caterpillar Inc (CAT.N) e Foxconn (2354.TW), anunciou o fechamento de um dia no domingo e um toque de recolher diário à noite, com algumas exceções para as indústrias.

Outros estados ou cidades também impuseram toque de recolher e escolas fechadas.

Enquanto isso, especialistas pediram aos hospitais que se preparassem.

“Com o número de infecções que deve aumentar exponencialmente, precisamos: comunicação clara sobre autocuidado para evitar viagens induzidas pelo pânico a hospitais”, escreveu Bhramar Mukherjee, professor de epidemiologia da Universidade de Michigan, no Twitter.

“Aumentar a capacidade do hospital e melhorar o atendimento para quem realmente precisa”, disse ela.

O All India Institute of Medical Sciences em Nova Delhi cancelou um feriado de inverno para os funcionários entre 5 e 10 de janeiro. Vários médicos e enfermeiras contraíram o vírus nos últimos dias.

As autoridades, especialmente em Delhi, disseram repetidamente que aqueles que precisam de monitoramento 24 horas por dia devem ir ao hospital enquanto outros se recuperam em casa.

Delhi reforçou as medidas de mitigação de vírus na terça-feira, ordenando que as pessoas o fizessem ficar em casa Nos fins de semana, além do toque de recolher noturno.

A Índia tem mais de 35 milhões de casos de COVID-19, o segundo maior número de vítimas depois dos Estados Unidos. O Ministério da Saúde informou 534 novos óbitos na quarta-feira, elevando o número para 48.251.

Reportagem adicional de Krishna In Das em Nova Delhi, Chandini Munaba em Bingoluru, Sudarshan Varadan em Chennai; Edição de Himani Sarkar, Robert Persil

