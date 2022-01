Itália estende mandato para vacina COVID a todos com mais de 50 anos

ROMA (Reuters) – A Itália tornou obrigatória na quarta-feira a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com mais de 50 anos, um dos poucos países europeus a tomar medidas semelhantes, em uma tentativa de aliviar a pressão sobre seus serviços de saúde e reduzir as mortes. .

A medida entra em vigor imediatamente e segue até 15 de junho.

A Itália registrou mais de 138.000 mortes pelo vírus Corona desde seu aparecimento em fevereiro de 2020, o segundo maior número de mortes na Europa depois da Grã-Bretanha.

O governo do primeiro-ministro Mario Draghi tornou a vacinação obrigatória para professores e profissionais de saúde e, desde outubro do ano passado, todos os funcionários tiveram que ser vacinados ou tiveram resultado negativo antes de entrar no local de trabalho.

A recusa leva à suspensão do trabalho sem remuneração, mas não leva à demissão.

O decreto de quarta-feira torna esta ordem mais restrita para trabalhadores com mais de 50 anos, eliminando a opção de fazer o teste em vez de ser vacinado. Não ficou claro qual seria a punição para aqueles que infringirem a regra a partir de 15 de fevereiro.

O decreto foi aprovado após uma reunião de gabinete de duas horas e meia que gerou atrito dentro da coalizão multipartidária de Draghi.

“As ações de hoje visam manter nossos hospitais funcionando bem enquanto, ao mesmo tempo, mantêm escolas e empresas abertas”, disse Draghi ao Gabinete, de acordo com seu porta-voz.

Homem recebe vacina da Moderna contra coronavírus (COVID-19), no dia em que governo deve aprovar novas regras para escolas e vacinar trabalhadores contra COVID-19, no Music Hall de Roma, Itália, 5 de janeiro , 2022. Reuters / Guglielmo Manjiapan

Ministros do partido de direita Liga emitiram comunicado se distanciando da regra de vacinação de mais de 50 anos, qualificando-a “sem base científica, considerando que a maioria absoluta dos que estão em tratamento com Covid tem mais de 60 anos”.

A Liga conseguiu diluir uma versão anterior do decreto que propunha que apenas pessoas com evidências de vacinação ou lesão recente deveriam entrar em repartições públicas, lojas não essenciais, bancos, correios e cabeleireiros.

O decreto final determinou que esses locais permaneceriam abertos a não vacinadores, desde que pudessem teste negativo.

Na Europa, a Áustria anunciou planos de tornar a vacinação obrigatória para maiores de 14 anos a partir do próximo mês, enquanto na Grécia será obrigatória para maiores de 60 anos a partir de 16 de janeiro. consulte Mais informação

A Itália foi afetada mais tarde do que muitos países do norte da Europa devido à variante altamente contagiosa Omicron, mas o número de casos aumentou de forma constante nas últimas semanas, com pressão crescente sobre hospitais e unidades de terapia intensiva.

Ele viu uma média de mais de 150 mortes por dia nas últimas duas semanas, com 231 mortes na quarta-feira e 259 na terça-feira. E 189.109 novas infecções foram registradas na quarta-feira, os níveis mais altos desde o início da epidemia. Consulte Mais informação

De acordo com o Our World in Data, cerca de 74% dos italianos receberam pelo menos duas vacinas e 6% receberam apenas uma. Cerca de 35% receberam uma terceira injeção de “reforço”.

Escrito por Gavin Jones

