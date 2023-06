Imagens de Urano mostram como o telescópio James Webb da NASA supera o Hubble

Imagens tiradas pelo Telescópio Espacial Hubble (esquerda) e JWST (direita) de Urano em 2022 e 2023, respectivamente. Os anéis de Urano podem ser vistos com muito mais detalhes pelo JWST. NASA, ESA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC), Michael H. Wong (UC Berkeley), NASA, ESA, CSA, STScI. Processamento de imagem: J. DePasquale (STScI), Insider

A NASA transformou seu poderoso Telescópio Espacial James Webb (JWST) em Urano.

Esta imagem do JWST mostra 11 dos 13 anéis do gigante de gelo em detalhes sem precedentes.

A NASA disse que a imagem pode lançar luz sobre a calota polar única e misteriosa do planeta.

A NASA divulgou recentemente uma nova imagem de Urano tirada pelo poderoso Telescópio Espacial James Webb (JWST).

As imagens mostram um lado totalmente novo do planeta com o poderoso observatório espacial capturando 11 dos 13 anéis do gigante de gelo em detalhes sem precedentes.

As imagens lado a lado mostram novamente o quão mais poderoso o JWST é do que o outro observatório espacial da NASA, o Telescópio Espacial Hubble, quando se trata de imagens infravermelhas.

Os dados de Webb demonstram a sensibilidade sem precedentes do observatório aos anéis de poeira mais fracos, que só haviam sido fotografados por apenas duas outras instalações: a espaçonave Voyager 2 quando sobrevoou o planeta em 1986 e o ​​Observatório Keck com Advanced Adaptive Optics, da NASA. Ele disse Em um comunicado à imprensa em 6 de abril.

Imagem anotada da calota polar de Urano. NASA, ESA, CSA, STScI. Processamento de imagem: J. DePasquale (STScI), Insider

A JWST não apenas assumiu o controle do planeta. Também deu uma olhada ampla no sistema planetário de Urano, incluindo seis de suas luas mais brilhantes.

Uma imagem infravermelha mostra a constelação do planeta Urano, incluindo seis de suas 27 luas conhecidas NASA, ESA, CSA, STScI. Processamento de imagem: J. DePasquale (STScI)

O JWST capturou esta imagem com uma única exposição de 12 minutos. A NASA espera que, ao apontar o telescópio para Urano novamente, o JWST possa obter imagens de melhor resolução de nosso vizinho gelado.

Os misteriosos anéis de Urano continuam a impressionar

Embora esta imagem forneça uma nova visão do planeta, esta não é a primeira vez que os cientistas tiram uma foto dos anéis de Urano.

A sonda espacial Voyager 2, a sonda espacial da NASA ainda enviando dados 45 anos após seu lançamento, forneceu informações sobre os anéis de Urano quando passou pelo planeta em 1986.

Imagem dos anéis de Urano, iluminados pelo Sol. Tirada pela Voyager 2 em 1986. NASA

A sonda descobriu dois novos anéis mais fracos, elevando o número de anéis conhecidos ao redor do planeta para 11.

Esses dois anéis tênues só foram vistos claramente pela Voyager 2 e pelo Observatório Keck na Terra. O Hubble nunca foi capaz de ver esses anéis, embora tenha detectado mais dois anéis externos fracos há cerca de 20 anos, o que elevou o número conhecido de anéis do planeta para 13.

Os anéis observados pelo Hubble em 2007-2008 NASA, Agência Espacial Européia e M. Showalter (Instituto SETI)

O Hubble vê luz ultravioleta, luz visível e uma pequena fatia de infravermelho, enquanto o JWST observa o universo através do espectro infravermelho, informou o Insider anteriormente.

O espelho maior do Webb significa que suas imagens podem fornecer imagens com melhor resolução do que as do Hubble no infravermelho, que é o espectro de luz usado para obter essas imagens de Urano.

Desde seu lançamento em 25 de dezembro de 2021, ele oferece algumas vistas deslumbrantes do universo.

A NASA espera que os dois fracos anéis externos sejam visíveis para o JWST na próxima vez que voltar sua atenção para Urano.

Não são apenas os anéis de Urano que estão chamando a atenção

A imagem JWST também fornece uma boa visão da misteriosa calota polar de Urano.

Urano é um planeta um tanto estranho, pois está inclinado cerca de 100 graus em relação à sua órbita ao redor do Sol, possivelmente o resultado de uma lua do tamanho da Terra sendo arrancada de sua órbita milhares de anos atrás.

Isso significa que o planeta parece girar de lado enquanto orbita o sol.

Como Urano leva 82 anos para dar uma volta em torno do Sol, suas estações são duradouras. Metade do planeta mergulha em um inverno de 21 anos a cada ano de Oran.

Os cientistas estão mais interessados ​​em uma característica única que se desenvolve a cada verão em Uran: uma calota polar que aparece no lado voltado para o sol.

“Esta calota polar é exclusiva de Urano – parece aparecer quando o polo entra em contato direto com a luz solar no verão e desaparece no outono”, disse a NASA em um comunicado à imprensa, acrescentando: “Esses dados do Webb ajudarão os cientistas a entender o mecanismo atualmente misterioso. .”