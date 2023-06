O que nos torna humanos? Um estudo do genoma dos primatas oferece algumas pistas

WASHINGTON, 1 de junho (Reuters) – O estudo genético mais abrangente já realizado em primatas – um grupo cujos membros incluem lêmures, primatas, símios e humanos – revelou características genéticas exclusivamente essenciais para os humanos, ao mesmo tempo em que melhorou a linha do tempo para a divisão evolutiva de nossa linhagem do nosso. Primos mais próximos, chimpanzés e bonobos.

Pesquisadores disseram na quinta-feira que sequenciaram e analisaram os genomas de 233 espécies de primatas, compreendendo quase metade das espécies vivas hoje, e surpreendentemente descobriram que a maioria possui maior diversidade genética – a diversidade dentro das espécies que é vital para a adaptação a ambientes em mudança e outros desafios – do que humanos. .

Embora algumas diferenças genéticas anteriormente consideradas exclusivas dos humanos tenham sido encontradas em outras espécies de primatas, os pesquisadores identificaram outras que estavam exclusivamente relacionadas à função e ao desenvolvimento do cérebro. Eles também usaram genomas de primatas para treinar um algoritmo de inteligência artificial para prever mutações genéticas causadoras de doenças em humanos.

“Estudar a diversidade genética dos primatas não é apenas importante para enfrentar a atual crise da biodiversidade, mas também tem um enorme potencial para melhorar nossa compreensão das doenças humanas”, disse Lucas Cuderna, cientista de genômica do Instituto de Pesquisa Biomédica em Biologia Evolutiva de Barcelona na Espanha e Ilumina. Inc (ILMN.O), autor principal do artigo principal sobre a pesquisa publicada na revista ciências.

Existem mais de 500 espécies de primatas, incluindo lêmures, lóris, hipopótamos, macacos do Velho e Novo Mundo, “pequenos macacos” – gibões e siamangs – e “grandes macacos” – orangotangos, gorilas, chimpanzés e bonobos. Lêmures e lóris são os menos próximos dos humanos entre os primatas.

“Os primatas são o grupo diversificado de mamíferos ao qual nós humanos pertencemos, com características como cérebros grandes, alta destreza – a maioria das espécies tem polegares opositores – e boa visão. Eles habitam as Américas, África incluindo Madagascar e Ásia”, disse Kuderna.

Chimpanzés e bonobos são geneticamente mais próximos dos humanos, compartilhando aproximadamente 98,8% do nosso DNA.

O estudo ajustou a linha do tempo para a diferença na linhagem evolutiva que levou aos humanos e aos chimpanzés e bonobos, e descobriu que esse marco ocorreu entre 6,9 ​​milhões e 9 milhões de anos atrás, um pouco mais do que o esperado anteriormente.

A raça humana, através da sucessão de espécies, adquiriu características básicas como o bipedalismo, membros mais longos e um cérebro maior. Nossa espécie, Homo sapiens, originou-se há aproximadamente 300.000 anos na África antes de se espalhar pelo mundo.

O estudo explorou as origens dos primatas como um grupo. O último ancestral comum de todos os primatas existentes viveu entre 63,3 milhões e 58,3 milhões de anos atrás, durante um período de notável inovação evolutiva após o impacto do asteróide, 66 milhões de anos atrás, que eliminou os dinossauros e permitiu que os mamíferos alcançassem o domínio.

Ameaças relacionadas ao homem, como destruição de habitat, mudança climática e caça, deixaram cerca de 60% das espécies de primatas ameaçadas de extinção e cerca de 75% diminuídas.

“A grande maioria das espécies de primatas tem muito mais variações genéticas por indivíduo do que os humanos”, disse o cientista genômico e co-autor do estudo Jeffrey Rogers, do Baylor College of Medicine, no Texas. “Isso mostra que provavelmente houve vários grandes gargalos populacionais que mudaram a quantidade e a natureza da variação genética nas populações humanas antigas”.

Os dados do genoma podem ajudar a identificar espécies-chave com maior necessidade de esforços de conservação.

O estudo abrangeu alguns dos primatas mais ameaçados. Isso incluiu o gibão de crista negra ocidental, com cerca de 1.500 restantes em estado selvagem, espalhados pela China, Laos e Vietnã, e o lêmure esportivo do norte, com aproximadamente 40 remanescentes em estado selvagem em uma pequena área do norte de Madagascar.

“Curiosamente, descobrimos que a diversidade genética é um mau indicador do risco de extinção em geral”, disse Cudierna. “Isso pode ocorrer porque o número de primatas de diferentes espécies diminuiu tão rapidamente que sua genética não teve tempo suficiente para compensar essa perda no tamanho da população”.

(Reportagem de Will Dunham; Edição de Rosalba O’Brien)

