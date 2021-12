Hong Kong vota apenas nas eleições reformadas dos ‘Patriotas’ | notícias de política

Mais de 10 pessoas foram presas na corrida para as eleições por supostamente incitarem as pessoas a votarem em branco.

Os eleitores de Hong Kong foram às urnas no domingo pela primeira vez desde a reforma eleitoral e a imposição de uma lei de segurança nacional abrangente na cidade.

Alguns ativistas, governos estrangeiros e grupos de direitos humanos têm criticado as eleições para o Conselho Legislativo – que só podem ser contestadas por candidatos considerados “patrióticos” pelo governo.

Os líderes do governo de Hong Kong instaram as pessoas a votarem, dizendo que o voto é representativo. Eles insistem que a reforma, como a lei de segurança do ano passado, foi necessária para garantir a estabilidade após os protestos prolongados que abalaram o centro financeiro asiático em 2019.

O comparecimento foi o centro dos debates eleitorais, com o governo enviando no sábado mensagens de texto gerais aos residentes de Hong Kong pedindo às pessoas que votassem e alguns críticos pedindo que as pessoas se afastassem em protesto.

Induzir alguém a não votar ou a dar um voto inválido é uma ofensa em Hong Kong.

As primeiras indicações indicam que o comparecimento foi muito menor do que nas últimas eleições legislativas de 2016, de acordo com testemunhas da agência de notícias Reuters.

A participação anterior foi de 58%, enquanto a participação eleitoral de 43,6% em 2000 foi a mais baixa desde que a Grã-Bretanha devolveu a cidade ao domínio chinês em 1997.

Alguns dos primeiros a votar disseram que as urnas abriram às 8h30 (00h30 GMT) que estavam ansiosos para cumprir seu dever cívico para garantir a estabilidade.

A professora de línguas da universidade Tam Bo Chu, 79, disse que espera que o novo conselho responda ao público. “Não adianta nada se eles não pensam no povo de Hong Kong”, disse ela.

A líder de Hong Kong, Carrie Lam, uma das primeiras a votar, disse a repórteres em uma seção eleitoral no subúrbio de Mid Levels que o governo “não havia definido nenhuma meta” para a taxa de participação e não sabia de nada que a comissão eleitoral havia definido. Liderança chinesa.

O Escritório de Ligação de Pequim na cidade não respondeu aos pedidos da Reuters para comentar o comparecimento aos eleitores.

Antes de Lam falar, vários manifestantes do grupo de oposição da Liga dos Social-democratas nas proximidades gritaram demandas por sufrágio universal total e agitaram um cartaz que dizia “Silêncio forçado … Espírito de liberdade, vote com sua consciência”.

A líder de Hong Kong, Carrie Lam, uma das primeiras a votar no domingo, disse a repórteres que o governo “não havia definido nenhuma meta” para a taxa de participação e que ela desconhecia tudo o que a liderança chinesa havia estabelecido. [Bertha Wang/AFP]

A segurança foi reforçada em torno da cidade, com 10.000 policiais e cerca de 40.000 trabalhadores para as eleições governamentais. O chefe de polícia Raymond Seo disse aos repórteres que a implantação em massa era para garantir que as urnas em centenas de assembleias de voto em toda a cidade fossem conduzidas com segurança e sem problemas.

O chefe de segurança John Lee, um ex-oficial de segurança, pediu às pessoas que participassem, dizendo que os desqualificados eram “traidores” que queriam que a votação fracassasse.

Na corrida para a eleição, mais de 10 pessoas foram presas por supostamente incitar as pessoas a votar em branco, incluindo pessoas que republicaram postagens de outras pessoas nas redes sociais, de acordo com dados do governo.