O tufão Ray deixa 31 mortos e ampla destruição nas Filipinas

Manila, Filipinas – forte furacão Pelo menos 31 pessoas foram mortas, energia e comunicações foram cortadas em províncias inteiras e destruição generalizada, principalmente no centro das Filipinas, disseram autoridades no sábado. Um governador disse que o boicote à ilha foi “achatado”.

Furacão Ray Ele explodiu durante a noite no Mar da China Meridional depois de engolfar as províncias das ilhas do sul e centro, enquanto mais de 300.000 pessoas foram evacuadas em seu caminho para a segurança com antecedência, em um movimento de precaução que as autoridades dizem que pode ter salvado muitas vidas.

Em sua forma mais forte, o rai reuniu ventos sustentados de 121 mph e rajadas de até 168 mph, um dos mais fortes a atingir a região propensa a desastres nos últimos anos. Arquipélago do Sudeste Asiáticolocalizado entre o Oceano Pacífico e o Mar da China Meridional. O ciclone atingiu a costa sudeste do país na quinta-feira, mas a extensão da perda e destruição permaneceu incerta após dois dias de interrupções contínuas de energia e telefones celulares em condados inteiros.

A principal agência de resposta a desastres do governo disse que pelo menos 31 pessoas morreram, muitas depois da queda de árvores, mas acrescentou que validou a maioria das mortes. Pelo menos três ficaram feridos e um estava desaparecido.

Autoridades das ilhas Dynagat, um dos primeiros condados a ser atingido pelos fortes ventos do ciclone, permaneceram isoladas no sábado devido a cortes de energia e linhas de comunicação. Mas seu governador, Arleen Page O, postou um comunicado no site do condado dizendo que o condado, com uma população de cerca de 180.000 habitantes, foi “arrasado”. Ela apelou por comida, água, abrigos temporários, combustível, higiene e suprimentos médicos. Ela disse que poucas vítimas foram registradas na capital até agora porque outras cidades continuam isoladas.

“Podemos ter sobrevivido, mas não podemos fazer o mesmo nos próximos dias devido às nossas capacidades limitadas como um condado insular”, disse Bag Ao, acrescentando que alguns dos hospitais de Dinagat não foram abertos devido aos danos. “A maioria de nossos navios mercantes e de carga … agora são inadequados para cruzeiros, isolando-nos efetivamente do resto do país.”

O vice-governador Nilo Demere conseguiu chegar a um condado vizinho e disse à rede de rádio DZMM que pelo menos seis residentes morreram e que “quase 95% das casas em Dinajat não têm telhados”, e até abrigos de emergência foram destruídos.

“No momento, estamos fazendo reparos porque até mesmo nossos centros de evacuação foram destruídos. Nenhum abrigo, igrejas, ginásios, escolas, mercados públicos e até mesmo o Capitólio foram destruídos”, disse Demere.

Imagens postadas no site Dinagat mostram casas afundando com seus telhados quebrados ou danificados e cercados por painéis de zinco e entulho.

Na província central de Bohol, que foi atingida diretamente pelo ciclone, a Guarda Costeira disse que seu pessoal em barcos infláveis ​​resgatou residentes que estavam presos em telhados e árvores, enquanto as águas subiam rapidamente. Ele postou imagens mostrando funcionários da Guarda Costeira ajudando pessoas do telhado de uma casa marrom inundada em um barco de borracha. Eles também ajudam um morador a descer de uma árvore sobre as águas da enchente, enquanto outro homem com um colete salva-vidas laranja espera sua vez.

Com fundos de emergência do governo usados ​​para Vírus Corona pandemia, Presidente Rodrigo Duterte Ele disse que iria procurar dinheiro para ajudar os condados. Ele planeja visitar a área afetada no final desta semana.

As Filipinas são atingidas todos os anos por cerca de 20 tempestades e tufões. O arquipélago está localizado na região sismicamente ativa do “Anel de Fogo” do Oceano Pacífico, tornando-o um dos países mais propensos a desastres do mundo.