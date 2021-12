Israel confirma 40 novos casos de Omicron, totalizando 175

No domingo, o Ministério da Saúde anunciou que 40 pessoas foram diagnosticadas com a variante omicron do coronavírus, elevando o número de casos confirmados em Israel para 175.

A grande maioria das infecções por Omicron, 113, foi detectada entre viajantes que retornavam do exterior, disse o ministério. Outras 31 pessoas testaram positivo para a cepa após exposição a alguém no exterior recentemente e 17 eram provenientes de comunidades espalhadas.

A origem dos outros 14 casos ainda está sob investigação.

Dos casos confirmados de Omicron, 122 estão listados como “protegidos”, o que o Departamento de Saúde define como qualquer pessoa que recebeu uma vacina de reforço, recebeu as duas primeiras vacinas ou se recuperou do COVID-19 nos últimos seis meses.

O ministério disse que também está aguardando os resultados de outros 380 casos em que havia uma “alta suspeita” de exposição ao omicron.

Das infecções confirmadas e suspeitas de Omicron, 229 pessoas apresentaram sintomas de COVID-19 e 325 eram assintomáticas. O ministério disse que está “em processo de verificação” no caso restante.

Israel relatou até agora uma doença grave causada por Omicron – um homem não vacinado que foi hospitalizado – e não houve mortes.

Profissionais de saúde testam israelenses em um complexo de testes de coronavírus em Jerusalém, 10 de dezembro de 2021 (Olivier Fitoussi / Flash90)

Enquanto isso, o Knesset anunciou novas restrições ao prédio do parlamento, após uma série de infecções recentes naquele local.

As medidas incluíram suspensão de passeios e visitas, cancelamento de eventos e conferências, fechamento de academia, proibição de refeições no refeitório, limitação de lotação do salão e das salas de reunião, entre outras.

As novas regras vieram depois de nove deputados Eles foram direcionados para a quarentena no início do domingo, depois que ela foi exposta a uma suspeita de gravidez da Omicron. Vários outros membros do Knesset também entraram em quarentena nos últimos dias após serem expostos a funcionários do parlamento que testaram positivo para COVID, incluindo o líder da oposição Benjamin Netanyahu.

O primeiro-ministro Naftali Bennett e o ministro da Defesa Benny Gantz votam na câmara do Knesset sobre os requisitos de quarentena em 15 de dezembro de 2021 (Noam Moskovitz / Knesset)

Também no domingo, o ministério da saúde recomendou ao governo designar mais 10 países como “vermelhos” devido às preocupações de O’Micron. No final do dia, os ministros devem votar a proibição de viagens aos Estados Unidos, Itália, Alemanha, Bélgica, Hungria, Canadá, Marrocos, Portugal, Suíça e Turquia.

A decisão é motivada por dados vistos pelo primeiro-ministro Naftali Bennett que mostram a possibilidade de um “grande surto” de COVID-19 dentro de três semanas, com seu pico ultrapassando o da onda delta, que começou em junho.

O gabinete de Bennett disse que o primeiro-ministro dará uma entrevista coletiva às 20h no domingo para lidar com a pandemia.

Nos últimos dias, Israel já adicionou nove países à sua lista “vermelha” de exclusão aérea: Reino Unido, Dinamarca, França, Espanha, Emirados Árabes Unidos, Irlanda, Noruega, Finlândia e Suécia. A África do Sul e uma série de outros países africanos foram adicionados no início do mês.

Aqueles que desejam viajar para os países “vermelhos” precisam obter permissão especial de uma comissão governamental.

Na quinta-feira, o gabinete votou para estender as restrições de viagens existentes, incluindo a proibição de entrada de estrangeiros no país e exigindo que todos os israelenses que retornam fiquem em quarentena por três dias após a entrada. As restrições vão continuar até pelo menos 29 de dezembro.

O ministro da Saúde, Nitzan Horowitz, disse no domingo que as restrições eram necessárias para “ganhar tempo” para a campanha de vacinação.

Estamos diante de uma nova situação. A maioria das infecções do Omicron vem do exterior, portanto, devemos limitar a taxa de entrada do vírus em Israel para ganhar tempo e vacinação o máximo possível antes que a disseminação também ocorra em Israel, disse Horowitz à Rádio do Exército.

Mas em um comunicado divulgado após a reunião de gabinete da manhã de domingo, na qual a expansão da lista de exclusão aérea foi discutida, a ministra dos Transportes, Merav Michaeli, disse que disse aos ministros que não apoiaria mais restrições a viagens “até que a questão de subsidiar as companhias aéreas seja resolvida . A solução é.”

Bennett foi criticado nas últimas semanas pelas medidas políticas que tomou. No entanto, de acordo com o jornal Haaretz, o primeiro-ministro acredita ter economizado o tempo necessário para retardar a entrada da espécie altamente contagiosa no país, dando aos cientistas a oportunidade de estudá-la e ganhar tempo para uma campanha de vacinação e reforço.

O primeiro-ministro Naftali Bennett comparece a uma sessão de gabinete em seu escritório em Jerusalém, 19 de dezembro de 2021 (Abir Sultan / Pool / AFP)

O Ministério da Saúde informou neste domingo que 372 novos casos de COVID-19 foram diagnosticados no dia anterior, um número baixo que reflete uma queda nos exames no fim de semana.

De acordo com o ministério, havia 81 pacientes com o vírus COVID-19 em estado grave e 41 em ventiladores. A maioria dos pacientes está em estado grave com mais de 60 anos de idade e não está imune.

Desde o início da pandemia, 5,8 milhões de israelenses – de uma população total de 9,3 milhões – receberam duas doses da vacina, e mais de 4,1 milhões receberam uma terceira dose de reforço.

O número de mortos em Israel desde o início da pandemia chegou a 8.232 no domingo.