'Hiss', de Megan Thee Stallion, compete com Nicki Minaj e Ben Shapiro pelo primeiro lugar – Billboard

Ramona Rosales

Concorrentes é uma coluna no meio da semana que cobre artistas que desejam alcançar o topo das paradas pintura Gráficos e estratégias por trás de seus esforços. Esta semana (para o próximo Billboard Hot 100 em 10 de fevereiro), a maior novidade do rap do ano pode levar à próxima estreia em primeiro lugar, se um crítico conservador não forçar sua entrada na corrida.

Megan Thee Stallion, “Hiss” (Hot Girl Productions) / Nicki Minaj, “Big Foot” (Young Money/Cash Money/Republic): Megan Thee Stallion incendiou o mundo do rap e da música pop na sexta-feira com sua canção incendiária “Hiss”, revidando os odiadores e inimigos que a atormentaram nos últimos anos cheios de drama. Nenhum nome específico foi mencionado, mas algumas das fitas foram comumente interpretadas como sendo dirigidas a Nicki Minaj – que levou o insulto para o lado pessoal, respondendo ao seu colega apresentador nas redes sociais durante todo o fim de semana antes de deixar sua resposta incisiva a Megan, “Big Foot” .

Com a batalha entre os dois se transformando em uma guerra nas paradas, muitos estarão olhando para o Hot 100 da próxima semana para finalmente coroar o vencedor. Não é uma luta particularmente justa, dado que “Hiss” tem uma vantagem de três dias sobre “Big Foot”, tendo sido lançado no início da semana de rastreamento, e não no domingo à meia-noite. No entanto, com ambos fora de jogo por vários dias, “Hiss” atualmente lidera “Big Foot” pela maioria das métricas em tempo real – ele lidera as paradas diárias de streaming do Spotify e da Apple Music nos EUA (“Foot” está logo atrás dele em Apple, mas cerca de 20 pontos abaixo no Spotify) e ocupa os 2º e 3º lugares no iTunes Top 100 com suas múltiplas versões (“Foot” está em 4º lugar, com ambas as músicas agora tendo várias outras variantes no top 25).

Será o suficiente para superar “Lovin on Me” de Jack Harlow para alcançar o primeiro lugar no Hot 100? Pode ser por pouco: “Lovin'” continua tendo um desempenho sólido em todos os fatores das paradas, mesmo ainda obtendo ganhos nas rádios ao passar sua segunda semana no topo da parada de singles das rádios. Mas com o choque que “Hiss” recebeu com toda a publicidade extra no fim de semana, ele não apenas manteve o ritmo de seu lançamento, como ainda está crescendo – e se continuar assim nos dois últimos dias da semana de rastreamento, é possível Eu poderia ter uma chance real de ver Megan fazendo sua primeira estreia número 1 no Hot 100 como artista principal e sua primeira estreia desacompanhada de sua carreira.

Tom MacDonald façanha. Ben Shapiro, “Facts” (publicado pelo próprio): Sim, é sério: depois que o crítico de direita Ben Shapiro ajudou a impulsionar várias músicas para o primeiro lugar nesta década (incluindo “WAP” de Megan em 2020), endossando-a ou rejeitando-a, ele agora está buscando um Hot 100 perfeito. Ele até admite isso em “Facts”, sua colaboração com o rapper do Anti-Week, Tom MacDonald, onde ele conduz a multidão através de seus versos de rap que – de novo, sim, sério – “Todos os meus amigos estão baixando isso, vamos lá. pintura Nº 1.”

Ele provavelmente ficará em primeiro lugar pinturaNo entanto, “Facts” está no topo da parada de vendas de músicas digitais do iTunes desde sua data de lançamento, em 26 de janeiro, mesmo em meio à controvérsia Nicki/Megan. Os números de streaming da música são relativamente pequenos em comparação com “Hiss” e “Lovin on Me”, e ela não tem suporte real de rádio, então, para que ela desafie o primeiro lugar, ela ainda precisa registrar vendas muito altas. número em seu gráfico. A primeira semana. Shapiro certamente está contando com o direito de se gabar de um dos principais candidatos desta semana, pelo menos: “Nikki, faça algumas anotações, eu só fiz isso por diversão”, ele brinca em seu verso.

Justin Timberlake, “Egoísta” (RCA): Em uma semana menos ativa, o single de retorno de Justin Timberlake provavelmente será o mais interessante – embora a sorte comercial de Timberlake tenha diminuído de forma bastante constante ao longo da última década, “Selfish” pode sempre ter sido uma chance remota de chegar ao primeiro lugar. Entrada.

A canção de amor, cujo arco também será influenciado por seu lançamento na última quinta-feira (o que significa que seu primeiro dia de consumo total será contado para a semana anterior), no entanto, vendeu de forma consistente e foi transmitido de forma bastante constante. Também foi imediatamente adotada nas rádios pop, onde a música estreou na 33ª posição. Transmissão pop Esta semana depois de transmitir por apenas um dia. Pode não estar em busca do primeiro lugar, mas pode desafiar a estreia em 25º lugar de “Better Place” do *NSYNC no ano passado para a música mais relacionada a JT no Hot 100 desta década.

Na mistura

Morgan Wallen, “Spin You About (1/24)” (Honeyhole/Big Loud/Mercúrio/República): Com Taylor Swift recentemente elevando o padrão comercial em regravações de músicas de uma década atrás, não é nenhuma surpresa ver o remake acústico de Morgan Wallen dessa música de início de carreira – que visa superar com sucesso a reedição não-deluxe lançada para seu início gravadora EP de estreia em início de carreira estar sozinho – É recebido comercialmente como uma música totalmente nova. 'Spin You About (1/24)' pode não ter a longevidade de um filme de Wallen Uma coisa de cada vez sucessos, mas a combinação de fluxos de curiosidade e vendas de uma música com a qual muitos novos fãs podem não estar familiarizados deve estrear no Hot 100.

Ice Spice, “Think U the Shit (Fart)” (Dolo Entertainment/10K/Capitol): Algo como um “sim, sério” por si só, o último single do Ice Spice dividiu deliberadamente a internet entre aqueles que acham trivial e divertido piscar e aqueles que acham que é bobo demais para ouvir seriamente. A música pode não demorar muito para chegar às paradas – a rapper acaba de anunciar seu álbum de estreia iminente, então ela provavelmente está subindo rapidamente – mas o interesse inicial por “Shit (Fart)” deve ser suficiente para uma estreia decente no Hot 100. Talvez seja bom o suficiente para se tornar o primeiro hit desacompanhado do Top 40.