Tudo o que sabemos sobre o Grammy Awards de 2024

A cerimônia de premiação, que celebra o melhor da música a cada ano, acontecerá no domingo, 4 de fevereiro, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, e contará com apresentações de artistas consagrados, incluindo Billie Eilish, Billy Joel e Joni Mitchell. O comediante Trevor Noah será o anfitrião do evento pelo quarto ano consecutivo, que verá SZA, Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo, Taylor Swift e outros competirem pelos maiores prêmios do ano.





A EW cobriu tudo o que você precisa saber sobre o Grammy Awards de 2024, incluindo quem vai se apresentar, quem foi indicado e como você pode assistir à maior noite da música.





Quando é o Grammy de 2024?

O 66º Grammy Awards será realizado na Crypto.com Arena em Los Angeles no domingo, 4 de fevereiro, às 20h ET/17h PT.







Como posso assistir ao show?

A cerimônia de premiação será transmitida ao vivo pela CBS, mas os assinantes do Paramount+ Showtime também poderão transmitir o evento ao vivo e assisti-lo novamente sob demanda. Os assinantes do Paramount+ Essential poderão assistir ao programa inteiro no dia seguinte.







Quem está apresentando o Grammy?

Comediante e ex Programa diário O apresentador Trevor Noah será o anfitrião da maior noite da música pelo quarto ano consecutivo.







Quem oferece?

A lista de apresentadores talentosos para este ano ainda não foi anunciada.





SZA, Taylor Swift e Billie Eilish estão entre os indicados ao Grammy de 2024.

Quem é o indicado deste ano?

SZA é a artista mais indicada este ano, com mais de nove indicações ao Grammy após o lançamento de seu aclamado álbum de 2022, SOS. Atrás deles estão Phoebe Bridgers, Serban Genia e Victoria Monet com sete indicações cada, seguidos por Jack Antonoff, Jon Batiste, Boygenius, Brandi Clark, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Taylor Swift, que estão empatados em terceiro lugar. lugar. Com seis indicações em seus nomes. Veja a lista completa dos indicados ao Grammy de 2.024.







Quem está atuando?

Billy Joel, Joni Mitchell, SZA, Dua Lipa, Travis Scott, Billie Eilish, Burna Boy, Olivia Rodrigo e Luke Combs estão programados para se apresentar no evento.





