Revelados os primeiros detalhes do Universal Epic Universe: o que os fãs podem esperar

Universal Orlando Resort Construiu discretamente um dos parques temáticos mais envolventes e esperados do mundo até hoje, Universo épico universal.

Os planos eram apertados Sob as cobertas há anosMas o Universal Orlando divulgou seus primeiros detalhes oficiais sobre o próximo parque na terça-feira.

“O Universal Epic Universe representa um momento enorme e transformador para o Universal Orlando Resort e mudará tudo em nosso destino”, disse Karen Irwin, presidente e diretora de operações do Universal Orlando, em comunicado ao USA TODAY. “Este será o culminar emocionante do nosso incrível crescimento nos últimos mais de 30 anos e transformará o Universal Orlando em um destino de férias de uma semana repleto das experiências mais emocionantes que se possa imaginar!”

Aqui está o que os fãs podem esperar do quarto parque temático da Universal na Flórida.

Qual é a diferença? Universal Studios Hollywood x Universal Orlando

O que terá o Universo Épico Universal?

O Epic Universe contará com cinco novos mundos com “mais de 50 atrações incríveis, entretenimento, restaurantes e experiências de compras”, de acordo com um comunicado de imprensa do resort.

Jardim celestial Ele será o primeiro visitante do mundo a entrar no parque. Contará com jardins relaxantes, uma “área de recreação molhada”, um grande carrossel e Starfall Racers, uma montanha-russa de corrida dupla de 1.500 metros de comprimento com velocidades de até 62 mph. O Celestial Park também servirá como porta de entrada para os outros quatro mundos do Universo Épico, que serão acessados ​​através de portais temáticos.

Universo escuro Os fãs da popular série Universal ficarão maravilhados Noites de terror de Halloween. A Universal diz que os visitantes podem esperar “encontrar de tudo, desde os experimentos da Dra. Victoria Frankenstein até paisagens misteriosas onde monstros vagam por um mundo de mitos e mistério”.

Como Treinar o Seu Dragão – Ilha Berk Isso dará aos fãs da série “How to Train Your Dragon” a chance de finalmente voar com dragões como Hiccup, Astrid e seus companheiros Dragon Riders na tela.

Mundo Super Nintendoo que fez Estreia nos Estados Unidos no Universal Studios Hollywood No ano passado, trará visitantes à franquia de videogame favorita dos fãs para aventuras com Mario, Princesa Peach e muito mais.

O Mundo Mágico de Harry Potter – Ministério da Magia Será “uma terra totalmente nova que combina a magia da Paris dos anos 1920 dos filmes Animais Fantásticos da Warner Bros. com o icônico Ministério da Magia Britânico da franquia Harry Potter”, de acordo com o Universal Orlando, que já abriga o The Wizarding. Mundo de Harry Potter – Hogsmeade e o Mundo Mágico de Harry Potter – Beco Diagonal.

O Epic Universe terá um hotel?

O recém-anunciado Universal Helios Grand Hotel estará localizado dentro do Epic Universe, no final do Celestial Park. Terá 500 quartos e acesso a um jardim próprio.

O hotel complementa o que foi anunciado anteriormente Stella Nova Resort E Universal Terra Luna ResortQue será inaugurado no início do próximo ano.

Em que mês o Epic Universe será aberto?

A Universal ainda não anunciou uma data de abertura do Epic Universe, apenas que será inaugurado em 2025.

O Epic Universe é maior que o Universal Studios Florida?

Com um terreno de 750 acres, o Universal Epic Universe será o maior parque temático do Universal Orlando Resort.

Quais são os quatro parques mundiais?

Os dois parques temáticos localizados no Universal Orlando são o Universal Studios Florida e o adjacente Universal Islands of Adventure. Parque Aquático Universal Volcano Bay É o terceiro jardim.

Universal Epic Universe será o quarto.