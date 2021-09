Grã-Bretanha diz à indústria de alimentos para se preparar para um choque no preço do dióxido de carbono

Ministro afirma que os preços do dióxido de carbono terão alta acentuada

Reino Unido paga CF a fabricante de fertilizantes para reabrir fábricas

Grã-Bretanha diz que aviários teriam fechado

Islândia afirma que acordo de 3 semanas não salvará o Natal

Indústria avícola diz que produção de peru continuará caindo

LONDRES (Reuters) – A Grã-Bretanha alertou os produtores de alimentos na quarta-feira para estarem preparados para um aumento de 400 por cento nos preços do dióxido de carbono após estender o apoio governamental de emergência para evitar a escassez de aves e carne causada pelo aumento dos preços do gás natural no atacado.

Os preços do gás natural subiram este ano com a reabertura das economias após a paralisação da COVID-19 e o aumento da demanda por GNL na Ásia reduziram os suprimentos para a Europa, enviando ondas de choque nas indústrias que dependem da fonte de energia.

O dióxido de carbono (CO2) é um subproduto da indústria de fertilizantes – a principal fonte de dióxido de carbono da Grã-Bretanha – com o gás natural representando o maior custo de insumo. Empresas de gás industrial, incluindo Linde e Air Liquide (AIRP.PA) e produtos aéreos e produtos químicos (APD.N)O dióxido de carbono é obtido principalmente de fábricas de fertilizantes.

O aumento dos preços do gás natural fez com que algumas fábricas de fertilizantes fechassem nas últimas semanas, levando a uma escassez de dióxido de carbono usado para colocar gás em cerveja e refrigerantes e para atordoar aves e porcos antes do abate. Consulte Mais informação

À medida que os estoques de CO2 diminuem, a Grã-Bretanha fechou um acordo com a US CF Industries (CF.N), que economiza cerca de 60% do dióxido de carbono da Grã-Bretanha, para reiniciar a produção em duas fábricas que foram fechadas porque se tornaram não lucrativas devido ao aumento dos preços do gás.

“Precisamos ajustar o mercado, a indústria de alimentos sabe que haverá um forte aumento no custo do dióxido de carbono”, disse o ministro do Meio Ambiente, George Eustice, à Sky News.

Eustis disse que teria que aceitar que o preço do dióxido de carbono aumentaria drasticamente de 200 libras por tonelada para cerca de 1.000 libras (US $ 1.365), acrescentando: “Portanto, é um aumento grande e acentuado.”

Eustis disse que o apoio de três semanas às forças da coalizão custaria “vários milhões, talvez dezenas de milhões, mas suporta alguns desses custos fixos”.

Um porta-voz do primeiro-ministro Boris Johnson disse que o governo estava dando à CF a diferença entre os custos totais de produção e o que ganha com a venda de CO2.

O ministro dos Negócios, Kwasi Kwarting, que também é ministro da Energia, disse aos legisladores que estava confiante de que o país também poderia garantir outras fontes de gás.

Não ficou imediatamente claro como a intervenção do Estado por um dos governos laissez-faire mais tradicionais da Europa afetaria o preço dos fertilizantes – outro grande custo para os produtores de alimentos – e se isso alimentaria a demanda de outras indústrias pesadas por energia em uma situação semelhante. o apoio.

Escassez de Natal?

Os ministros, incluindo Johnson, têm ignorado repetidamente as sugestões de que pode haver uma escassez de comida tradicional de Natal, como peru assado, embora alguns fornecedores os tenham alertado.

Quarting disse que não haveria volta aos anos 1970, quando a Grã-Bretanha foi assolada por apagões que fizeram da economia o “homem doente da Europa”, com três dias de semanas de trabalho e a incapacidade das pessoas de aquecerem suas casas.

Mas o chefe do supermercado da Islândia disse que o acordo temporário de fornecimento de CO2 não resolveria os problemas da indústria de alimentos.

“Um acordo de três semanas não salvará o Natal”, disse Richard Walker, diretor administrativo. “E certamente não resolverá o problema no longo prazo.”

Eustis disse que alguns fabricantes britânicos de carne e frango ficaram sem dióxido de carbono em poucos dias.

“Sabemos que, se não agirmos, até o final desta semana ou certamente na primeira parte da próxima semana algumas unidades de processamento de aves terão que fechar”, acrescentou.

Ele disse que o impacto sobre os preços dos alimentos seria mínimo.

O British Poultry Council saudou o acordo, mas disse que a indústria ainda enfrenta enormes pressões devido à escassez de mão de obra. Ela estima que a produção de perus de Natal cairá 20% este ano.

Da mesma forma, a British Meat Manufacturers Association expressou “grande alívio”.

“Estamos focados em restaurar o fornecimento (CO) antes da sexta-feira desta semana, quando cerca de 25% da produção de carne suína corria o risco de ser cortada”, disse ela.

A British Food and Drink Association disse que ainda havia escassez de alguns produtos, embora eles não fossem tão ruins quanto se temia anteriormente, enquanto a British Soft Drinks Association alertou que a produção de CF com qualquer impacto positivo nas condições do mercado levaria até duas semanas. .

O Partido Trabalhista de oposição da Grã-Bretanha disse que o governo precisa explicar quais planos de contingência estão em vigor se os problemas de C02 não forem resolvidos em três semanas.

(dólar = 0,7328 libras)

(Reportagem adicional de Jay Faulconbridge, Kate Holton e James Davey.) Reportagem adicional de Nigel Hunt e Elizabeth Piper Edição de Mark Potter, Jane Merriman e Alexander Smith

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.