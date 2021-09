A crise de Evergrande prejudica a economia da China: Li Daokui, ex-assessor do Banco Popular da China

EvergrandeA crise da dívida da China desacelerará o crescimento econômico da China, mas provavelmente terá pouco impacto no sistema financeiro do país, de acordo com um ex-assessor do banco central da China.

Evergrande é um arquivo A incorporadora imobiliária mais endividada do mundo Com passivos totais de cerca de US $ 300 bilhões. A empresa estava lutando para pagar seus fornecedores e alertou os investidores que poderia deixar de pagar suas dívidas Um pagamento importante devido esta semana.

“O impacto será na economia real porque com a inadimplência em Evergrande, haverá [a] A desaceleração no desenvolvimento de muitos projetos “, disse Li Daokui, ex-assessor do Banco Popular da China, à CNBC.Squawk Box Asia” Quarta-feira.