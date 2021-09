O varejista deve aumentar a conscientização sobre a nova opção Freestyle

O logotipo do Stitch Fix foi colocado em um smartphone em Hastings-on-Hudson, Nova York, Estados Unidos, no sábado, 5 de junho de 2021. O lançamento da Stitch Fix Inc. está programado. Ganhos em 7 de junho.

A Stitch Fix é mais conhecida por sua oferta de assinatura, que envia aos clientes pacotes de roupas e acessórios escolhidos a dedo. As seleções são guiadas pela inteligência artificial da empresa. Agora, a Stitch Fix está expandindo a opção de compra direta, conhecida como “Freestyle”.

Agora isso conserto de pontos Introduzida uma nova forma de os compradores comprarem roupas, ela deve usar o serviço de design online no próximo ano para comercializá-la ao público.

A Stitch Fix agora tem aproximadamente 4,2 milhões de clientes ativos, que são pessoas que solicitaram uma assinatura “Fix” ou compraram um item diretamente de seu site nas 52 semanas anteriores ao último dia do trimestre.

A esperança é que as vendas por compra direta aumentem sua lucratividade no longo prazo. A empresa disse que o programa “Freestyle” já está aumentando a quantidade de dinheiro que os clientes ativos do Stitch Fix gastam em média. No último trimestre, essa métrica ultrapassou US $ 500 pela primeira vez.

Mas Spaulding também disse que a Stitch Fix terá que investir pesadamente em anunciar “Freestyle” para um público mais amplo que pode ter resistido a assinar no passado.

Spaulding disse que espera que as mudanças ajudem a empresa a expandir seu mercado de roteáveis. Anteriormente, os clientes tinham que ser assinantes do Stitch Fix para comprar peças individuais de roupas ou sapatos em seus sites. Agora, a compra direta está disponível ao público.

Os investidores se mobilizaram por trás do Stitch Fix’s Resultados financeiros otimistas para o quarto trimestre Ele foi lançado após o fechamento do mercado na terça-feira. Mas muitos também estão olhando para o potencial de negócios futuros, já que Spaulding está conduzindo a Stitch Fix em uma nova direção com maiores oportunidades de mercado.

As ações da Stitch Fix fecharam mais de 15% na quarta-feira, em US $ 41,01, após cair quase 30% desde o início do ano.

No entanto, a maioria dos analistas permanece cautelosa. Spaulding passou menos de 100 dias em sua função como CEO. Tendo assumido como fundadora Katrina Lake em 1º de agosto, ela já está conduzindo a empresa para longe de um modelo baseado em assinatura.

Contra as expectativas relativamente mais baixas, a Stitch Fix apresentou um trimestre fiscal melhor do que o esperado, disse o analista do Wells Fargo Ike Boruchow em uma nota de pesquisa. Mas ele disse que a empresa não parecia estar “disparando todos os cilindros”.

Primeiro, a aparência do serviço de design online é ruim. A Stitch Fix espera um crescimento da receita no ano fiscal de 2022, o ano fiscal atual, de pelo menos 15% em relação ao ano anterior. Boruchow observa que isso está abaixo da média plurianual da empresa, com um aumento de mais de 20% ano a ano, apesar do aumento dos investimentos em marketing.

“A dinâmica do vestuário na internet tem sido ainda mais forte do que isso”, disse Porosho.

Ele disse que as ações da Stitch Fix também estão cerca de 80% acima dos níveis de 2019, o que pode acabar pesando nos lucros. Wells Fargo tem uma classificação baixa para ações da Stitch Fix, com um preço-alvo de $ 35.

Alguns analistas veem potencial, mas querem buscar sinais de progresso nos próximos trimestres.

“Acreditamos que o FreeStyle, que teve muito sucesso com os clientes existentes até agora, enfrenta um teste mais significativo em sua capacidade de conduzir com sucesso a aquisição de novos clientes”, disse o analista Corey Carpenter do JPMorgan em nota de pesquisa.

Existem outras bandeiras vermelhas. Carpenter observou que a Stitch Fix adicionou apenas 58.000 clientes ativos líquidos no período de três meses mais recente, o nível mais baixo em seis trimestres. Um nível igualmente decepcionante de adições líquidas é esperado na primeira metade do ano fiscal de 2022.

Spaulding descartou essa preocupação na quarta-feira, dizendo que os meses de verão tendem a ser mais lentos no crescimento de usuários.

“Nós meio que vimos exatamente o que pensamos que veríamos”, disse ela.

Para que o JPMorgan seja mais positivo em relação às ações, disse Carpenter, os lucros da empresa precisam “virar a esquina de forma sustentável após muitos anos de pressão”. O JPMorgan tem uma classificação neutra para as ações da Stitch Fix, com um preço-alvo de US $ 45.

Stitch Fix tem um valor de mercado de $ 4,4 bilhões.

—CNBC Michael Bloom Contribua com este relatório.