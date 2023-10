Google Keep apresenta formatação de texto no Android [U: Old notes]

Mais de um ano depois de descobrirmos o trabalho nesse recurso, o Google Keep para Android está finalmente começando a implementar a capacidade de formatar texto.

Atualizado em 22/10: O Google agora lançou a formatação de texto para notas legadas do Keep. Inicialmente, a capacidade de negrito/itálico/sublinhado era apenas para entradas de texto que você acabou de criar. A letra “A” sublinhada agora aparece no canto inferior esquerdo de todas as notas assim que você inicia a edição.

Atualizado em 07/09: a formatação de texto no Google Keep para Android está sendo implementada de forma mais ampla. Alguns usuários podem encontrar a mensagem “Novos recursos estão aqui: recentemente adicionamos novos recursos ao Keep. Para acessá-los, atualize sua conta. “Você também pode forçar a parada do Keep no menu de informações do aplicativo.

Novamente, esse recurso está disponível apenas para notas novas e não para notas antigas. É limitado ao aplicativo Android e o formato não aparece na web. Se você copiar o texto formatado para o Keep, o negrito/itálico/sublinhado será preservado. Você pode removê-lo usando “Limpar formatação” no final da barra de ferramentas.

Atualizado em 24/08: o Google tem Anunciado oficialmente Formatação de rich text para novas notas no Keep e que as notas existentes as receberão nas “próximas semanas”.

Este recurso altamente solicitado permite que você personalize e adicione seu texto com estilos de texto em negrito, sublinhado, itálico e título.

Até hoje, ainda não o vimos amplamente implementado:

Disponível para todos os clientes e usuários do Google Workspace com Contas pessoais do Google

Originais 17/8: depois Depois de ser habilitada no início desta semana, a formatação de texto começou a ser implementada (via Mishal Rahman). Assim que estiver disponível em seu dispositivo, você encontrará um aviso “Novo! Formate seu texto em novas notas” na página inicial: “Aprimore suas novas notas no Android com formatação de texto. Nas próximas semanas, também será habilitado nas notas existentes.

A barra de ferramentas do Notes terá um novo ícone “A” sublinhado após as opções “Sinal de adição” e “Fundo”. Isso abrirá uma barra começando com Título 1 (H1), Título (H2) e o título padrão “Aa”. Você então tem negrito, itálico, sublinhado e tachado. O comportamento de formatação é bastante padrão e consistente com outros editores de texto.

A formatação do texto foi monitorada ao vivo usando o Google Keep 5.23.322.05. Esta versão ainda não foi amplamente divulgada Através da Play Store,Embora haja também um componente de disponibilidade do lado do servidor. Ainda não vimos isso em muitos dos dispositivos que verificamos hoje.

Deve-se notar que isto estará disponível primeiro para novas notas antes de ficar disponível para notas existentes. A afirmação introdutória refere-se apenas ao aplicativo Android.

Essa sempre seria uma opção para os usuários que quisessem, mas uma das vantagens do Google Keep é a simplicidade. Esperamos que o texto colado de outras fontes seja tratado com segurança.

