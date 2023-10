Os fãs de Call of Duty estão clamando por uma remasterização do favorito de uma década

Os fãs de Call of Duty concordaram que gostariam de ver o clássico CoD World at War remasterizado.

Call of Duty é uma franquia marcante que evoluiu para um dos jogos casuais FPS e eSports mais populares, apresentando campanhas emocionantes e sua própria liga – a CDL.

A Activision adquiriu o hábito de lançar um lançamento anual, alternando entre desenvolvedores como Infinity Ward, Sledgehammer Games, Raven Software e Treyarch, cada um adicionando seu estilo único ao jogo.

Os jogadores estão ansiosos por novas versões de Call of Duty e, recentemente, a Activision tem se concentrado no lançamento de novas versões da série Modern Warfare – como o próximo Modern Warfare 3 (2023).

Com todas essas remasterizações de jogos mais antigos, os jogadores têm pensado em outros jogos Call of Duty que gostariam de ver lançados com um toque moderno – jogos como o clássico World at War, que foi lançado inicialmente há mais de uma década, em 2008.

Um criador galvanizou uma onda de apoio dentro da comunidade para um remake de World at War com uma postagem relembrando o jogo antigo: “World at War é um dos melhores jogos Call of Duty. Precisamos refazê-lo.

Alguns ficaram entusiasmados com a ideia de remasterizar World at War, alegando que era um dos maiores títulos de CoD: “Isso é absolutamente verdade! Um dos melhores títulos de CoD já lançados no geral.”

No entanto, nem todos ficaram tão entusiasmados, e uma pessoa foi rápida em lembrar a todos de um jogo ambientado em um período semelhante, Vanguard, que não foi bem recebido pela comunidade: “Nós o chamamos de Vanguard”.

Mas, embora muitos não se oponham à ideia, eles estão concentrando sua atenção no Modern Warfare 3, que será lançado em breve, e em problemas que eles temem que possam afetar o jogo – como relatórios de spam e “SBMM excessivo”.